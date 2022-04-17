Курганец на Mercedes хотел откупиться от полиции за 100 тысяч

Мужчина пытался откупиться, чтобы полицейский не составлял протокол за пьяную езду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уголовное дело возбуждено в отношении 46-летнего жителя Кургана за попытку дать взятку сотруднику ДПС в размере 100 тысяч рублей. Мужчина ехал за рулем Mercedes-Benz с подозрением на алкогольное опьянение, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области и региональное следственное управление СК.

17 апреля в дежурную группу отдельного батальона ДПС УМВД по Кургану поступила информация о нетрезвом водителе на автомобиле Mercedes-Benz. Полицейские обнаружили указанную машину возле дома №21 в 3-м микрорайоне Заозерного района. За рулем находился 46-летний курганец.

«От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Более того, находясь в служебном автомобиле гражданин, предпринял попытку дать взятку полицейским в размере 100 тысяч рублей за несоставление в отношении него административных материалов», — отмечают в УМВД.

Полицейские несколько раз предупредили мужчину об ответственности за дачу взятки, но он не отказался от своих намерений откупиться. «В отношении 46-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). Следователем проводятся мероприятия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу, в ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение», — сообщили URA.RU в СУ СК.

Сотрудники полиции отмечают, что все патрульные автомобили ДПС оснащены видеорегистраторами. Кроме того, общение с водителями фиксируется на носимые регистраторы инспекторов. Все предложения о даче взятки сотрудникам ДПС фиксируются и являются основанием для возбуждения уголовного дела.

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