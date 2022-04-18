В Госдуме определили судьбу Набиуллиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, портрет, набиуллина эльвира, жест рукой
Эльвиру Набиуллину предложили оставить главой Центробанка Фото:

Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку одобрил переназначение Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центробанка РФ. Решение было принято в ходе совещания комитета.

«Думский комитет по финансовому рынку рекомендует Госдуме продлить полномочия председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, назначив ее с 24 июня на третий срок. На рассмотрение Думы вопрос будет вынесен 21 апреля», — сообщил глава комитета Анатолий Аксаков.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Госдуме оставить Набиуллину главой Центробанка еще на пять лет. До этого в СМИ ходили слухи о ее скорой отставке.

Набиуллина занимала пост министра экономического развития и торговли, а затем министра экономического развития. В 2013 году она стала помощником президента по экономическим вопросам. В этом же году ее назначили председателем Центробанка РФ. Набиуллина стала первой женщиной, которая заняла такую должность среди стран Большой восьмерки. В 2017 году ее избрали на новый срок. Согласно российскому законодательству Госдума утверждает главу Центробанка каждые пять лет.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку одобрил переназначение Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центробанка РФ. Решение было принято в ходе совещания комитета. «Думский комитет по финансовому рынку рекомендует Госдуме продлить полномочия председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, назначив ее с 24 июня на третий срок. На рассмотрение Думы вопрос будет вынесен 21 апреля», — сообщил глава комитета Анатолий Аксаков. Ранее президент России Владимир Путин предложил Госдуме оставить Набиуллину главой Центробанка еще на пять лет. До этого в СМИ ходили слухи о ее скорой отставке. Набиуллина занимала пост министра экономического развития и торговли, а затем министра экономического развития. В 2013 году она стала помощником президента по экономическим вопросам. В этом же году ее назначили председателем Центробанка РФ. Набиуллина стала первой женщиной, которая заняла такую должность среди стран Большой восьмерки. В 2017 году ее избрали на новый срок. Согласно российскому законодательству Госдума утверждает главу Центробанка каждые пять лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...