В Госдуме определили судьбу Набиуллиной

18 апреля 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Эльвиру Набиуллину предложили оставить главой Центробанка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку одобрил переназначение Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центробанка РФ. Решение было принято в ходе совещания комитета. «Думский комитет по финансовому рынку рекомендует Госдуме продлить полномочия председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, назначив ее с 24 июня на третий срок. На рассмотрение Думы вопрос будет вынесен 21 апреля», — сообщил глава комитета Анатолий Аксаков. Ранее президент России Владимир Путин предложил Госдуме оставить Набиуллину главой Центробанка еще на пять лет. До этого в СМИ ходили слухи о ее скорой отставке. Набиуллина занимала пост министра экономического развития и торговли, а затем министра экономического развития. В 2013 году она стала помощником президента по экономическим вопросам. В этом же году ее назначили председателем Центробанка РФ. Набиуллина стала первой женщиной, которая заняла такую должность среди стран Большой восьмерки. В 2017 году ее избрали на новый срок. Согласно российскому законодательству Госдума утверждает главу Центробанка каждые пять лет. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку одобрил переназначение Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центробанка РФ. Решение было принято в ходе совещания комитета. «Думский комитет по финансовому рынку рекомендует Госдуме продлить полномочия председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, назначив ее с 24 июня на третий срок. На рассмотрение Думы вопрос будет вынесен 21 апреля», — сообщил глава комитета Анатолий Аксаков. Ранее президент России Владимир Путин предложил Госдуме оставить Набиуллину главой Центробанка еще на пять лет. До этого в СМИ ходили слухи о ее скорой отставке. Набиуллина занимала пост министра экономического развития и торговли, а затем министра экономического развития. В 2013 году она стала помощником президента по экономическим вопросам. В этом же году ее назначили председателем Центробанка РФ. Набиуллина стала первой женщиной, которая заняла такую должность среди стран Большой восьмерки. В 2017 году ее избрали на новый срок. Согласно российскому законодательству Госдума утверждает главу Центробанка каждые пять лет.