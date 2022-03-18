Путин предложил Набиуллиной остаться еще на пять лет

18 марта 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина работает главой Центробанка с 2013 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центробанка РФ. Кандидатуру обсудит профильный Комитет ГД по финансовому рынку. «Президент РФ внес в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность Председателя Центрального Банка Российской Федерации. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил профильному Комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта», — сообщается в telegram-канале Госдумы РФ. В начале марта появлялись слухи об отставке главы Центробанка. В Кремле не комментировали информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял в ответ на вопрос корреспондента URA.RU, что об этом ничего неизвестно. Набиуллина занимала пост министра экономического развития и торговли, а затем министра экономического развития. В 2013 году она стала помощником президента по экономическим вопросам. В этом же году ее назначили председателем Центробанка РФ. Набиуллина стала первой женщиной, которая заняла такую должность среди стран Большой восьмерки. В 2017 году ее избрали на новый срок. Согласно российскому законодательству Госдума утверждает главу Центробанка каждые пять лет. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центробанка РФ. Кандидатуру обсудит профильный Комитет ГД по финансовому рынку. «Президент РФ внес в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность Председателя Центрального Банка Российской Федерации. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил профильному Комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта», — сообщается в telegram-канале Госдумы РФ. В начале марта появлялись слухи об отставке главы Центробанка. В Кремле не комментировали информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял в ответ на вопрос корреспондента URA.RU, что об этом ничего неизвестно. Набиуллина занимала пост министра экономического развития и торговли, а затем министра экономического развития. В 2013 году она стала помощником президента по экономическим вопросам. В этом же году ее назначили председателем Центробанка РФ. Набиуллина стала первой женщиной, которая заняла такую должность среди стран Большой восьмерки. В 2017 году ее избрали на новый срок. Согласно российскому законодательству Госдума утверждает главу Центробанка каждые пять лет.