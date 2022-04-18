СБУ в борьбе с пророссийским подпольем похищает жителей Харькова. «Людей сдают нацбатам»

18 апреля 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Харьковчан подозреваемых в связях с Россией увозят к националистам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителей Харькова, которых подозревают в возможных связях с Россией, вылавливает СБУ, а после передает националистическим батальонам для «разработки». Об усиливающейся работе украинских спецслужб URA.RU сообщили харьковчане. По их словам, на фоне сообщений о похищении горожан спецслужбами в Харькове начало формироваться пророссийское подполье. «Обстановка в городе сейчас, мягко говоря, напряженная. Во-первых, идут регулярные обстрелы окраин города, но прилетает даже по центру. Причем неясно откуда летит. Многие в городе уверены, что недавние прилеты в центр города — это работа украинских войск, поскольку летело с юго-западного направления, где еще нет армии РФ. Однако сейчас свое мнение лучше держать при себе. СБУ просто увозит тех, кого подозревает в связях с Россией и пророссийских взглядах, и передает нацбатальонам. Оттуда уже не выйдешь», — рассказал собеседник агентства, попросивший об анонимности. Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой неизвестный молодой человек в маске сообщает об организации организованного подполья в Харькове. На видео харьковчан призывают объединиться и совместными усилиями выгнать «бандеровскую сволочь и западных кураторов». Организаторы подполья просят жителей Харькова присылать видео и данные о перемещении украинских войск, чтобы помочь российской армии. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду со стороны Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Жителей Харькова, которых подозревают в возможных связях с Россией, вылавливает СБУ, а после передает националистическим батальонам для «разработки». Об усиливающейся работе украинских спецслужб URA.RU сообщили харьковчане. По их словам, на фоне сообщений о похищении горожан спецслужбами в Харькове начало формироваться пророссийское подполье. «Обстановка в городе сейчас, мягко говоря, напряженная. Во-первых, идут регулярные обстрелы окраин города, но прилетает даже по центру. Причем неясно откуда летит. Многие в городе уверены, что недавние прилеты в центр города — это работа украинских войск, поскольку летело с юго-западного направления, где еще нет армии РФ. Однако сейчас свое мнение лучше держать при себе. СБУ просто увозит тех, кого подозревает в связях с Россией и пророссийских взглядах, и передает нацбатальонам. Оттуда уже не выйдешь», — рассказал собеседник агентства, попросивший об анонимности. Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой неизвестный молодой человек в маске сообщает об организации организованного подполья в Харькове. На видео харьковчан призывают объединиться и совместными усилиями выгнать «бандеровскую сволочь и западных кураторов». Организаторы подполья просят жителей Харькова присылать видео и данные о перемещении украинских войск, чтобы помочь российской армии. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду со стороны Украины.