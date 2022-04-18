Путин ввел выплаты по 5 млн рублей погибшим на границе с Украиной

Путин заявил о новых выплатах для российских военных
Президент России Владимир Путин объявил о выплатах по пять миллионов рублей родственникам погибших пограничников РФ на границах с Украиной, Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам.
Глава государства подписал соответствующий указ. Трансляция с выступлением президента велась на телеканале «Россия 24».
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.
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