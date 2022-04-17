В курганской больнице сокращают питание пациентам

В Шадринской больнице урезали питание пациентам Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Шадринской центральной районной больнице урезали питание пациентам, несмотря на проведенную недавно проверку прокуратуры. Об этом URA.RU рассказал источник в сфере здравоохранения.

«Главврач Шадринской ЦРБ распорядился сократить в меню количество хлеба и супа. В детском отделении сокращение коснулось фруктов. Не исключено, что будут и другие изменения в меню. Например, из завтраков уже пропал сыр. Это при том, что ранее прокурорская проверка показала нарушения, в том числе в недостаточной калорийности некоторых блюд», — рассказал источник в сфере здравоохранения.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. Ответа на него не поступило.

Ранее агентство писало, что после смены главврача в Шадринской ЦРБ стали жаловаться на питание. В пресс-службе департамента здравоохранения Курганской области тогда ответили, что питание в ЦРБ Шадринска соответствует требованиям: оно пятиразовое, общий вес суточной пищи составляет 2500 гр. Проведенная прокуратурой проверка подтвердила снижение калорийности некоторых блюд. Кроме этого, в больнице не выплачивали страховку сотрудникам, заразившимся на работе коронавирусом. Главврачу было направлено представление с требованием устранить нарушения.