ГИБДД заявила об опасности амфетамина для водителей

В ГИБДД назвали амфетамины самым опасным наркотиком, употребление которого может привести попаданию в ДТП. Такие данные приводятся в аналитическом пособии ГИБДД России за 2022 год.
«Употребление наркотиков и (или) лекарств значительно повышает риск возникновения ДТП. Употребление амфетаминов повышает риск летального исхода или получения тяжелых увечий в 5-30 раз по сравнению со статистикой аналогичных травм у трезвых водителей», — приводит содержание документа «Газета.ру». При этом кокаин повышает риск попадания в аварию в 2-10 раз, опиоиды и каннабиноиды — в три раза.
Летом 2020 года актер Михаил Ефремов устроил ДТП, в котором погиб водитель другой машины. Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, напоминает RT.
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В ГИБДД назвали амфетамины самым опасным наркотиком, употребление которого может привести попаданию в ДТП. Такие данные приводятся в аналитическом пособии ГИБДД России за 2022 год. «Употребление наркотиков и (или) лекарств значительно повышает риск возникновения ДТП. Употребление амфетаминов повышает риск летального исхода или получения тяжелых увечий в 5-30 раз по сравнению со статистикой аналогичных травм у трезвых водителей», — приводит содержание документа «Газета.ру». При этом кокаин повышает риск попадания в аварию в 2-10 раз, опиоиды и каннабиноиды — в три раза. Летом 2020 года актер Михаил Ефремов устроил ДТП, в котором погиб водитель другой машины. Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, напоминает RT.