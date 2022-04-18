ВТБ нашел способ обходить санкции Запада

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Клипарт по теме ВТБ. Тюмень, втб
Приложение ВТБ вернулось в App Store под другим названием Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

ВТБ придумал способ, как вернуться в App Store, из которого ранее было удалено приложение банка. Теперь его приложение можно найти от имени банка «Возрождение», который входит в группу ВТБ.

«В App Store появилось приложение „Баланс Онлайн“ от имени банка „Возрождение“. По сообщениям пользователей, оно полностью копирует функционал ВТБ Онлайн», — сообщает telegram-канал Financial Headlines. Банк «Возрождение» стал частью финансовой группы ВТБ в 2018 году, напоминает телеканал 360.

Мобильные приложения попавших под санкции Запада банков — ВТБ, Совкомбанка, «ФК Открытие» — пропали из магазинов мобильных приложений App Store и Play Market. В частности, Великобритания ввела санкции против ВТБ, однако в банке заявили, что подготовились даже к самому жесткому сценарию, пишет RT.

Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. При этом санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России.

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ВТБ придумал способ, как вернуться в App Store, из которого ранее было удалено приложение банка. Теперь его приложение можно найти от имени банка «Возрождение», который входит в группу ВТБ. «В App Store появилось приложение „Баланс Онлайн“ от имени банка „Возрождение“. По сообщениям пользователей, оно полностью копирует функционал ВТБ Онлайн», — сообщает telegram-канал Financial Headlines. Банк «Возрождение» стал частью финансовой группы ВТБ в 2018 году, напоминает телеканал 360. Мобильные приложения попавших под санкции Запада банков — ВТБ, Совкомбанка, «ФК Открытие» — пропали из магазинов мобильных приложений App Store и Play Market. В частности, Великобритания ввела санкции против ВТБ, однако в банке заявили, что подготовились даже к самому жесткому сценарию, пишет RT. Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. При этом санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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