В Свердловской области установили церковный купол с буквой Z. Фото

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Крестный ход, посвященный Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери. Екатеринбург, купол храма, телевышка, телебашня, крест, православный крест, недостроенная телевышка, недостроенная башня
Буква Z появилась в процессе установки купола (фото из архива) Фото:

В Алапаевском районе Свердловской области в селе Голубковское на реставрируемый храм Вознесения Господня установили новый купол с буквой Z. Судя по видео, которое опубликовано в telegram-канале «Голубковская церковь G.S», изначально символ спецоперации стоял отдельно от купола.

«Сегодня поставили Купол! Слава богу за все», — говорится в сообщении telegram-канала. На скриншоте с видео видно, что изначально буква стоит в стороне. На фотографии, которое предоставил читатель 66.ru, буква уже на куполе.

Символ спецоперации на Украине стоял отдельно
На скриншоте видно, что изначально купол был без Z
На кадре видно, что Z расположилась на куполе
Фото:

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В Алапаевском районе Свердловской области в селе Голубковское на реставрируемый храм Вознесения Господня установили новый купол с буквой Z. Судя по видео, которое опубликовано в telegram-канале «Голубковская церковь G.S», изначально символ спецоперации стоял отдельно от купола. «Сегодня поставили Купол! Слава богу за все», — говорится в сообщении telegram-канала. На скриншоте с видео видно, что изначально буква стоит в стороне. На фотографии, которое предоставил читатель 66.ru, буква уже на куполе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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