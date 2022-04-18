Буква Z появилась в процессе установки купола (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Алапаевском районе Свердловской области в селе Голубковское на реставрируемый храм Вознесения Господня установили новый купол с буквой Z. Судя по видео, которое опубликовано в telegram-канале «Голубковская церковь G.S», изначально символ спецоперации стоял отдельно от купола.

«Сегодня поставили Купол! Слава богу за все», — говорится в сообщении telegram-канала. На скриншоте с видео видно, что изначально буква стоит в стороне. На фотографии, которое предоставил читатель 66.ru, буква уже на куполе.

Символ спецоперации на Украине стоял отдельно Скриншот из telegram-канал «Golubkovskoye Selo»

На скриншоте видно, что изначально купол был без Z Скриншот из telegram-канал «Golubkovskoye Selo»

На кадре видно, что Z расположилась на куполе Фото: 66.ru