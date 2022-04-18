Рядом с пожаром находится вышка связи с газопровод Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

В Аше (Челябинская область) вечером 18 апреля загорелось административное здание и лесопилка ООО «Ремстрой», в отношении которого запущена процедура банкротства. Площадь пожара составляет 350 кв. метров, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Горит территория „Ремстроя“ на улице Толстого, 23. Там их здание и лесопилка. Компания, которая много лет травила город своим асфальтовым заводом, проходит процедуру банкротства. Весь город переживает, так как рядом спортивный центр, вышка связи и газопровод», — рассказали URA.RU жители города.

По данным ГУ МЧС по региону, 18 апреля поступило сообщение о пожаре по рангу №2 на улице Толстого. На территории происходит горение внутри деревообрабатывающего цеха с распространением на кровлю на площади 350 кв. метров. Работает четыре ствола «Б», три звена газодымозащитной службы, угрозы распространения на соседние здания нет. Пострадавших нет.

По данным СБИС, компания «Ремстрой» действительно проходит процедуру банкротства, в августе 2021 года началось конкурсное производство. С 2005 и до ноября 2019 года фирмой владела Лилия Решетникова — супруга депутата Заксобрания Челябинской области Александра Решетникова. Затем собственник сменился на Александра Царькова. После этого в фирме началось банкротство.

Пожару присвоен второй ранг Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

Жители боятся угрозы распространения огня Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

Пожар видно из многих районов города Фото: Читатель URA.RU © URA.RU