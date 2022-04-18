Терапевт Алексеева назвала необычное свойство овсяной каши

19 апреля 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Овсяная каша помогает при снятии стресса Фото: Алексей Колчин © URA.RU Овсяная каша помогает снимать стресс, благодаря наличию в своем составе витамина В. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. «Овсянка — любимой мой метод лечения желудочно-кишечных заболеваний, благодаря способности защищать слизистую, обволакивая ее, а также стрессовых состояний, авитаминозов. Потому что эта крупа — кладезь всех микроэлементов и является конструктором фигуры. В овсянке содержится кремний, йод, калий, кобальт, фосфор, большое количество протеинов, способствующих улучшению состояния мышечной массы, а также витамина В. Он способствует снятию стресса», — объяснила Лариса Алексеева. Терапевт подчеркнула, что полезные свойства овсянки лучше всего сохраняются, если употреблять ее в запаренном виде. «Чтобы крупа не потеряла полезные свойства, ее лучше запаривать, и употреблять как мюсли. Цельнозерновая овсянка очень полезна людям после операции, тем, у кого наблюдаются расстройства желудочно-кишечного тракта, кто хочет вести здоровый образ жизни. Из такой крупы делают слизистую кашу и употребляют перед едой по две-три ложки. Овсянка защищает слизистую, обволакивая ее, и снижает вредное воздействие жареного на желудок», — отметила врач. Также она рассказала о пользе этого продукта для печени. «Хорошо на ночь заливать кипяченой водой каши „пятиминутки“ и утром съедать. Это очень полезно для печени. Я люблю в овсянку добавлять яблоко, курагу, чернослив, ягоды, что есть. У кого нет склонности к диабету, то можно положить в кашу и мед», — добавила Алексеева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Овсяная каша помогает снимать стресс, благодаря наличию в своем составе витамина В. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. «Овсянка — любимой мой метод лечения желудочно-кишечных заболеваний, благодаря способности защищать слизистую, обволакивая ее, а также стрессовых состояний, авитаминозов. Потому что эта крупа — кладезь всех микроэлементов и является конструктором фигуры. В овсянке содержится кремний, йод, калий, кобальт, фосфор, большое количество протеинов, способствующих улучшению состояния мышечной массы, а также витамина В. Он способствует снятию стресса», — объяснила Лариса Алексеева. Терапевт подчеркнула, что полезные свойства овсянки лучше всего сохраняются, если употреблять ее в запаренном виде. «Чтобы крупа не потеряла полезные свойства, ее лучше запаривать, и употреблять как мюсли. Цельнозерновая овсянка очень полезна людям после операции, тем, у кого наблюдаются расстройства желудочно-кишечного тракта, кто хочет вести здоровый образ жизни. Из такой крупы делают слизистую кашу и употребляют перед едой по две-три ложки. Овсянка защищает слизистую, обволакивая ее, и снижает вредное воздействие жареного на желудок», — отметила врач. Также она рассказала о пользе этого продукта для печени. «Хорошо на ночь заливать кипяченой водой каши „пятиминутки“ и утром съедать. Это очень полезно для печени. Я люблю в овсянку добавлять яблоко, курагу, чернослив, ягоды, что есть. У кого нет склонности к диабету, то можно положить в кашу и мед», — добавила Алексеева.