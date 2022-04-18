Япония приняла первый пакет санкций против импорта товаров из РФ

19 апреля 2022 в 04:19 Размер текста - 17 +

Япония ввела санкции на импорт товаров из РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новый пакет санкций Японии против России, включающий запрет на ввоз многих видов товаров, вступил в силу 19 апреля. Соответствующее решение было принято властями островного государства В список входят алкоголь и приборы, древесина и другие товары. Их общая стоимость при ввозе в Японию составляла 15 миллиардов иен (118 миллионов долларов). Фактически это первый запрет на ввоз товаров из России, передает РИА «Новости». Подчеркивается, что запрет не распространяется на вывод товаров из РФ, по которыми контракты были заключены еще до вступления закона в силу. Такие товары будут допущены до перевозок вплоть до 18 июля. Отмечается, что на сегодняшний день доля запрещенного импорта составляет около 1,1%. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. При этом страны запада уже столкнулись с негативными последствиями — выросли цены на энергию и продукты. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Пять стран ЕС, в частности, выступили против санкций в отношении импорта российского газа. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Новый пакет санкций Японии против России, включающий запрет на ввоз многих видов товаров, вступил в силу 19 апреля. Соответствующее решение было принято властями островного государства В список входят алкоголь и приборы, древесина и другие товары. Их общая стоимость при ввозе в Японию составляла 15 миллиардов иен (118 миллионов долларов). Фактически это первый запрет на ввоз товаров из России, передает РИА «Новости». Подчеркивается, что запрет не распространяется на вывод товаров из РФ, по которыми контракты были заключены еще до вступления закона в силу. Такие товары будут допущены до перевозок вплоть до 18 июля. Отмечается, что на сегодняшний день доля запрещенного импорта составляет около 1,1%. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. При этом страны запада уже столкнулись с негативными последствиями — выросли цены на энергию и продукты. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Пять стран ЕС, в частности, выступили против санкций в отношении импорта российского газа.