«Ъ»: банки отказываются продавать валюту «непремиальным» клиентам

19 апреля 2022 в 06:06 Размер текста - 17 +

Банки столкнулись с нехваткой валюты на момент старта продаж Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Несмотря на разрешение Центробанка о продаже наличной валюты с 18 апреля, российские банки отказывают клиентам в этой услуге. Как пишет «Коммерсант», в ряде отделений крупных финансовых организаций валюта чаще всего отсутствуют. Однако некоторые банки, например «Сбер» соглашаются продавать ее только «премиальным» клиентам. «В отделениях крупных банков, которые обошли в разных районах Москвы корреспонденты „Ъ“ (Сбербанк, ВТБ, „ФК Открытие“, Росбанк, Альфа-банк, РСХБ, Совкомбанк, „Зенит“, Юникредит-банк) валюты просто не оказалось. В ряде офисов сотрудники сообщили, что валюта должна появиться после 20 апреля <…> В отделениях Сбербанка пояснили, что покупка валюты возможна только для клиентов „СберПремьер“ (пакет услуг с особыми привилегиями — прим. URA.RU)», — пишет издание. Как отмечают авторы, в ряде небольших банков курс на 25% превышал биржевой. «Курс доллара был около 100 рублей, а евро — примерно 110 рублей, что сравнимо с курсами серого и криптообменного рынков», — говорится в статье. Отсутствие долларов и евро в крупных банках объясняют требованиями ЦБ, согласно которым продать можно только тот объем валюты, который был приобретен с 9 апреля. «Но едва ли поступления наличных после этой даты были действительно масштабными. То есть разрешенной к продаже валюты может быть физически недостаточно», — считает управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Банк России возобновил возможность продажи наличной валюты гражданам в банках страны. Такое право финансовые организации получили на период с 18 апреля по 9 сентября. Сообщается, что что граждане могут приобрести только ту валюту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля. Ранее в ЕС также запретили поставку, продажу и экспорт евро в России. Центробанк ограничил валютные переводы за рубеж. С 9 марта по 9 сентября Банк России из-за введения жестких санкций ввел особый порядок выдачи валютных вкладов. Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине. Центробанк России уже заявлял, что золотые запасы России хранятся на территории РФ. Для защиты экономики были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Несмотря на разрешение Центробанка о продаже наличной валюты с 18 апреля, российские банки отказывают клиентам в этой услуге. Как пишет «Коммерсант», в ряде отделений крупных финансовых организаций валюта чаще всего отсутствуют. Однако некоторые банки, например «Сбер» соглашаются продавать ее только «премиальным» клиентам. «В отделениях крупных банков, которые обошли в разных районах Москвы корреспонденты „Ъ“ (Сбербанк, ВТБ, „ФК Открытие“, Росбанк, Альфа-банк, РСХБ, Совкомбанк, „Зенит“, Юникредит-банк) валюты просто не оказалось. В ряде офисов сотрудники сообщили, что валюта должна появиться после 20 апреля <…> В отделениях Сбербанка пояснили, что покупка валюты возможна только для клиентов „СберПремьер“ (пакет услуг с особыми привилегиями — прим. URA.RU)», — пишет издание. Как отмечают авторы, в ряде небольших банков курс на 25% превышал биржевой. «Курс доллара был около 100 рублей, а евро — примерно 110 рублей, что сравнимо с курсами серого и криптообменного рынков», — говорится в статье. Отсутствие долларов и евро в крупных банках объясняют требованиями ЦБ, согласно которым продать можно только тот объем валюты, который был приобретен с 9 апреля. «Но едва ли поступления наличных после этой даты были действительно масштабными. То есть разрешенной к продаже валюты может быть физически недостаточно», — считает управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Банк России возобновил возможность продажи наличной валюты гражданам в банках страны. Такое право финансовые организации получили на период с 18 апреля по 9 сентября. Сообщается, что что граждане могут приобрести только ту валюту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля. Ранее в ЕС также запретили поставку, продажу и экспорт евро в России. Центробанк ограничил валютные переводы за рубеж. С 9 марта по 9 сентября Банк России из-за введения жестких санкций ввел особый порядок выдачи валютных вкладов. Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине. Центробанк России уже заявлял, что золотые запасы России хранятся на территории РФ. Для защиты экономики были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы.