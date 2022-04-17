Центробанк возобновил продажу наличной валюты в российских банках

18 апреля 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

С 18 апреля доллары и евро можно купить в кассах банков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Центробанк возобновил возможность продажи наличной валюты гражданам в банках страны. Такое право финансовые организации получили на период с 18 апреля по 9 сентября. «На период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получили право продавать россиянам наличную валюту», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление регулятора. Уточняется, что граждане могут приобрести только ту валюту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля. О решении возобновить продажу валюты в регуляторе сообщили в начале апреля. Ранее в ЕС также запретили поставку, продажу и экспорт евро в России. Центробанк ограничил валютные переводы за рубеж. С 9 марта по 9 сентября Банк России из-за введения жестких санкций ввел особый порядок выдачи валютных вкладов. Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине. Центробанк России уже заявлял, что золотые запасы России хранятся на территории РФ. Для защиты экономики были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу тем кредиторам, которые находятся в странах, поддерживающих антироссийские санкции, будут проводиться только с разрешения правительственной комиссии. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Центробанк возобновил возможность продажи наличной валюты гражданам в банках страны. Такое право финансовые организации получили на период с 18 апреля по 9 сентября. «На период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получили право продавать россиянам наличную валюту», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление регулятора. Уточняется, что граждане могут приобрести только ту валюту, которая поступила в кассы банков с 9 апреля. О решении возобновить продажу валюты в регуляторе сообщили в начале апреля. Ранее в ЕС также запретили поставку, продажу и экспорт евро в России. Центробанк ограничил валютные переводы за рубеж. С 9 марта по 9 сентября Банк России из-за введения жестких санкций ввел особый порядок выдачи валютных вкладов. Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине. Центробанк России уже заявлял, что золотые запасы России хранятся на территории РФ. Для защиты экономики были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу тем кредиторам, которые находятся в странах, поддерживающих антироссийские санкции, будут проводиться только с разрешения правительственной комиссии.