ЦБ ограничит сумму выдачи средств по валютным вкладам

09 марта 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

ЦБ вводит временный порядок операций с наличными Фото: Анна Майорова © URA.RU Банк России вводит временный порядок операций с наличной волютой и ограничит сумму выдачи по валютным вкладам с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Об этом сообщается в заявлении регулятора. «Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан: все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи», — говорится в сообщении. Отмечается, что в указанный период валюта будет выдаваться в долларах США независимо от валюты счета. Другие валюты будут конвертироваться в доллары США по рыночному курсу на день выдачи. Ранее сообщалось, что Банк России ограничивает ежемесячную сумму перевода за рубеж для физических лиц-резидентов. Теперь перевести со своих счетов родственникам и близким можно будет не более 5000 долларов в месяц. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Банк России вводит временный порядок операций с наличной волютой и ограничит сумму выдачи по валютным вкладам с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Об этом сообщается в заявлении регулятора. «Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан: все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи», — говорится в сообщении. Отмечается, что в указанный период валюта будет выдаваться в долларах США независимо от валюты счета. Другие валюты будут конвертироваться в доллары США по рыночному курсу на день выдачи. Ранее сообщалось, что Банк России ограничивает ежемесячную сумму перевода за рубеж для физических лиц-резидентов. Теперь перевести со своих счетов родственникам и близким можно будет не более 5000 долларов в месяц.