В Кремле ответили на предложение Украины обменять Медведчука

Дмитрий Песков отметил невозможность обмена украинских солдат на Медведчука Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не является гражданином России, поэтому его обмен на украинских военных Кремль не рассматривает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается обмена, Медведчук не является гражданином России. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он участия России в отношении этой ситуации», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Представитель Кремля добавил, что в Москве продолжат следить за судьбой Медведчука. Он призвал Европу, которая «печется о свободе слова», обратить внимание на его задержание и остановить киевский режим за преследование человека из-за его политических взглядов.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о задержании Виктора Медведчука украинской Службой безопасности. Он подчеркнул, что Медведчук попадает «под правила военного времени» из-за того, что он был задержан в украинской военной форме. Украинский лидер предложил РФ обменять Виктора Медведчука на военнопленных солдат ВСУ.

Все это проходит на фоне спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин определил в качестве ее целей денацификацию и демилитаризацию страны.