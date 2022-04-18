Пленные британцы попросили Джонсона обменять их на Медведчука

18 апреля 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Виктор Медведчук был задержан на Украине Ирина Яковлева, ТАСС Два пленных британца попросили премьер-министра Бориса Джонсона обменять их на задержанного украинского политика Виктора Медведчука. Об этом они заявили в эфире телеканала «Россия 1». «Господин Борис Джонсон, меня зовут Шон Пиннер. Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Аслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе», — сказал Пиннер. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчук был задержан на Украине в середине февраля. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности его обмена на военнослужащих Украины, попавших в плен к военным РФ. С аналогичной просьбой выступала жена Медведчука. Однако в Кремле отказались от обмена, заявив, что украинский политик не является гражданином РФ. Сам Медведчук попросил обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя, сообщает RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Два пленных британца попросили премьер-министра Бориса Джонсона обменять их на задержанного украинского политика Виктора Медведчука. Об этом они заявили в эфире телеканала «Россия 1». «Господин Борис Джонсон, меня зовут Шон Пиннер. Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Аслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе», — сказал Пиннер. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчук был задержан на Украине в середине февраля. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности его обмена на военнослужащих Украины, попавших в плен к военным РФ. С аналогичной просьбой выступала жена Медведчука. Однако в Кремле отказались от обмена, заявив, что украинский политик не является гражданином РФ. Сам Медведчук попросил обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя, сообщает RT.