Жена Медведчука просит обменять его на двух британских пленных

16 апреля 2022 в 15:49 Размер текста - 17 +

Виктора Медведчука задержала служба безопасности Украины Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Супруга арестованного лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко попросила обменять ее мужа на двух британских пленных. Марченко обратилась к родственникам британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, которые сдались в плен военным РФ и ДНР в Мариуполе. «В ваших силах просить премьер-министра вашей страны [Великобритании] Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука», — заявила Марченко. Видео опубликовано на ее youtube-канале. Медведчука на этой неделе задержала служба безопасности Украины (СБУ). Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских пленных солдат, но в Кремле отказались. Также на Украине приостановили работу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидером которой был Медведчук. Ранее Марченко сообщала, что получает угрозы. Она также обвинила СБУ в пытках по отношении к ее мужу, передает РАПСИ. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее цели — демилитаризация и денацификация, а не оккупация. По его словам, мера стала вынужденной. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Супруга арестованного лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко попросила обменять ее мужа на двух британских пленных. Марченко обратилась к родственникам британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, которые сдались в плен военным РФ и ДНР в Мариуполе. «В ваших силах просить премьер-министра вашей страны [Великобритании] Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдена и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика, моего мужа Виктора Медведчука», — заявила Марченко. Видео опубликовано на ее youtube-канале. Медведчука на этой неделе задержала служба безопасности Украины (СБУ). Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских пленных солдат, но в Кремле отказались. Также на Украине приостановили работу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидером которой был Медведчук. Ранее Марченко сообщала, что получает угрозы. Она также обвинила СБУ в пытках по отношении к ее мужу, передает РАПСИ. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее цели — демилитаризация и денацификация, а не оккупация. По его словам, мера стала вынужденной.