Советник трех президентов США испугался войны с РФ из-за НАТО

19 апреля 2022 в 07:23 Размер текста - 17 +

Швеция и Финляндия могут втянуть США в войну с Россией, считает Патрик Бьюкенен Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Швеция и Финляндия не должны вступать в НАТО, чтобы США могли избежать столкновения с Россией. Об этом написал старший советник экс-президентов США Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен в статье для журнала The American Conservative. «Финляндия — страна размером с Германию, но с населением всего 4 процента от населения России и границей с Россией протяженностью 830 миль. Если Финляндия вступит в НАТО, Соединенные Штаты в соответствии со статьей 5 договора о НАТО будут обязаны начать войну с крупнейшей в мире ядерной державой. Но какая польза США быть вынужденными воевать с государством, обладающим самым большим в мире запасом ядерного оружия, из-за какой-то ссоры в Балтийском море или Финском заливе, которая нас не касается?» — написал Бьюкенен. Ранее глава финского министерства по делам Евросоюза и госсобственности Тютти Тюппурайнен заявила, что страна очень скоро вступит в НАТО, пишет «Национальная служба новостей». По информации газеты Times, Швеция намерена вступить в Альянс уже этим летом, сообщает RT. В Кремле заявил, что такое расширение НАТО не способствует обеспечению мира и стабильности в Европе. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Швеция и Финляндия не должны вступать в НАТО, чтобы США могли избежать столкновения с Россией. Об этом написал старший советник экс-президентов США Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен в статье для журнала The American Conservative. «Финляндия — страна размером с Германию, но с населением всего 4 процента от населения России и границей с Россией протяженностью 830 миль. Если Финляндия вступит в НАТО, Соединенные Штаты в соответствии со статьей 5 договора о НАТО будут обязаны начать войну с крупнейшей в мире ядерной державой. Но какая польза США быть вынужденными воевать с государством, обладающим самым большим в мире запасом ядерного оружия, из-за какой-то ссоры в Балтийском море или Финском заливе, которая нас не касается?» — написал Бьюкенен. Ранее глава финского министерства по делам Евросоюза и госсобственности Тютти Тюппурайнен заявила, что страна очень скоро вступит в НАТО, пишет «Национальная служба новостей». По информации газеты Times, Швеция намерена вступить в Альянс уже этим летом, сообщает RT. В Кремле заявил, что такое расширение НАТО не способствует обеспечению мира и стабильности в Европе.