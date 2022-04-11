Песков сказал, чем грозит РФ вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Расширение НАТО на восток угрожает безопасности всего европейского континента, заявил URA.RU пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Расширение НАТО не способствует обеспечению мира и стабильности. Это касается не только России, но и всего европейского континента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя URA.RU тему планируемого вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

«Сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию. Это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность. Дальнейшее расширение альянса не принесет дополнительной безопасности на европейский континент», — заявил Песков.

Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом, сообщила газета «Таймс». Генсек альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявлял, что НАТО прорабатывает планы полномасштабного развертывания своих сил на восточном фланге.