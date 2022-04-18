В ХМАО пенсионерка предложила мэру уйти в отставку. Чиновник жаловался на нее в полицию

19 апреля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Главе Урая Тимуру Закирзянову предложили уйти в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсионерка из Урая (ХМАО) Зинаида Дмитриенко, на которую глава города Тимур Закирзянов жаловался в полицию, предложила мэру уйти в отставку. Видео с обращением опубликовано в паблике «Подслушано Урай» в социальной сети «ВКонтакте». «За что меня садить? Я никакого преступления не совершала. Власть критиковала, работайте нормально. Пугал меня [глава Урая Тимур Закирзянов]. Если не может работать, пускай уйдет по-хорошему. Ему может самому уйти в отставку?» — задалась вопросом пенсионерка. «Такой мэр у нас. Бабушек запугивает», — добавила местная жительница Татьяна Чванова в том же видеоролике. В пресс-службе администрации Урая заявили URA.RU, что мэрия оказывала помощь Дмитриенко в решении ее жизненных проблем. Жительница Урая Дмитриенко Зинаида Ивановна ранее участвовала в пикете, организованном депутатом думы Урая Леонардом Насибуллиным. Также обращалась в администрацию с вопросом по расселению. «Ее вопрос был решен. Ей была предоставлена новая однокомнатная квартира. Вторая гражданка, Чванова Татьяна Илимбаевна, в администрацию не обращалась», — прокомментировали ролик в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитриенко выходила на одиночный пикет за отставку вице-мэра Урая Андрея Ашихмина. После этого глава города Тимур Закирзянов пожаловался на нее в полицию. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Пенсионерка из Урая (ХМАО) Зинаида Дмитриенко, на которую глава города Тимур Закирзянов жаловался в полицию, предложила мэру уйти в отставку. Видео с обращением опубликовано в паблике «Подслушано Урай» в социальной сети «ВКонтакте». «За что меня садить? Я никакого преступления не совершала. Власть критиковала, работайте нормально. Пугал меня [глава Урая Тимур Закирзянов]. Если не может работать, пускай уйдет по-хорошему. Ему может самому уйти в отставку?» — задалась вопросом пенсионерка. «Такой мэр у нас. Бабушек запугивает», — добавила местная жительница Татьяна Чванова в том же видеоролике. В пресс-службе администрации Урая заявили URA.RU, что мэрия оказывала помощь Дмитриенко в решении ее жизненных проблем. Жительница Урая Дмитриенко Зинаида Ивановна ранее участвовала в пикете, организованном депутатом думы Урая Леонардом Насибуллиным. Также обращалась в администрацию с вопросом по расселению. «Ее вопрос был решен. Ей была предоставлена новая однокомнатная квартира. Вторая гражданка, Чванова Татьяна Илимбаевна, в администрацию не обращалась», — прокомментировали ролик в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитриенко выходила на одиночный пикет за отставку вице-мэра Урая Андрея Ашихмина. После этого глава города Тимур Закирзянов пожаловался на нее в полицию.