Тюменка засудила школу за драку двух учеников

19 апреля 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

Матери пострадавшего присудили 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда Фото: Александр Елизаров © URA.RU Калининский суд Тюмени оштрафовал местную среднюю школу за драку двух учеников, в ходе которой одному из подростков сломали позвонок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Матери пострадавшего присудили 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. «Инцидент произошел 13 августа 2020 года. Дети, находясь в летнем лагере, играли во дворе школы. Между двумя несовершеннолетними произошел конфликт, в ходе которого мальчик получил телесные повреждения. По заключению экспертов, ученику причинен ушиб мягких тканей и перелом позвонка», — рассказали в ведомстве подробности. В прокуратуре уточнили, что, согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников. «Мать пострадавшего обратилась к прокурору Калининского округа Тюмени с просьбой помочь взыскать моральный вред, причиненный повреждением здоровья. Суд, рассмотрев дело, вынес решение в пользу истца», — рассказали в пресс-службе. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Калининский суд Тюмени оштрафовал местную среднюю школу за драку двух учеников, в ходе которой одному из подростков сломали позвонок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Матери пострадавшего присудили 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. «Инцидент произошел 13 августа 2020 года. Дети, находясь в летнем лагере, играли во дворе школы. Между двумя несовершеннолетними произошел конфликт, в ходе которого мальчик получил телесные повреждения. По заключению экспертов, ученику причинен ушиб мягких тканей и перелом позвонка», — рассказали в ведомстве подробности. В прокуратуре уточнили, что, согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников. «Мать пострадавшего обратилась к прокурору Калининского округа Тюмени с просьбой помочь взыскать моральный вред, причиненный повреждением здоровья. Суд, рассмотрев дело, вынес решение в пользу истца», — рассказали в пресс-службе.