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Тюменка засудила школу за драку двух учеников

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Матери пострадавшего присудили 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда Фото:

Калининский суд Тюмени оштрафовал местную среднюю школу за драку двух учеников, в ходе которой одному из подростков сломали позвонок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Матери пострадавшего присудили 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

«Инцидент произошел 13 августа 2020 года. Дети, находясь в летнем лагере, играли во дворе школы. Между двумя несовершеннолетними произошел конфликт, в ходе которого мальчик получил телесные повреждения. По заключению экспертов, ученику причинен ушиб мягких тканей и перелом позвонка», — рассказали в ведомстве подробности.

В прокуратуре уточнили, что, согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников. «Мать пострадавшего обратилась к прокурору Калининского округа Тюмени с просьбой помочь взыскать моральный вред, причиненный повреждением здоровья. Суд, рассмотрев дело, вынес решение в пользу истца», — рассказали в пресс-службе.

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Калининский суд Тюмени оштрафовал местную среднюю школу за драку двух учеников, в ходе которой одному из подростков сломали позвонок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Матери пострадавшего присудили 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. «Инцидент произошел 13 августа 2020 года. Дети, находясь в летнем лагере, играли во дворе школы. Между двумя несовершеннолетними произошел конфликт, в ходе которого мальчик получил телесные повреждения. По заключению экспертов, ученику причинен ушиб мягких тканей и перелом позвонка», — рассказали в ведомстве подробности. В прокуратуре уточнили, что, согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников. «Мать пострадавшего обратилась к прокурору Калининского округа Тюмени с просьбой помочь взыскать моральный вред, причиненный повреждением здоровья. Суд, рассмотрев дело, вынес решение в пользу истца», — рассказали в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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