ФСБ проводит учения на территории аэропорта «Кольцово»

19 апреля 2022 в 10:46 Размер текста - 17 +

Учения будут проходить 19 и 20 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский оперштаб проводит антитеррористические учения на территории, прилегающей к аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области. «В тренировочных мероприятиях примут участие оперативные группы правоохранительных органов, сотрудники органов исполнительной власти Свердловской области и представители администрации аэропорта Кольцово. В ходе учения будут отработаны меры ситуационного реагирования на террористические угрозы в отношении объекта воздушного транспорта», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Учения не повлияют на авиасообщение в аэропорту. Тренировка будет проходить 19 и 20 апреля. Ранее URA.RU писало, что сотрудники УФСБ по Свердловской области провели учения по ликвидации террористов и освобождению заложников из вагона метро. Согласно сценарию тренировки, в метро были обезврежены условные террористы. Кроме этого, сотрудники ФСБ тренировались в оказании первой помощи. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский оперштаб проводит антитеррористические учения на территории, прилегающей к аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области. «В тренировочных мероприятиях примут участие оперативные группы правоохранительных органов, сотрудники органов исполнительной власти Свердловской области и представители администрации аэропорта Кольцово. В ходе учения будут отработаны меры ситуационного реагирования на террористические угрозы в отношении объекта воздушного транспорта», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Учения не повлияют на авиасообщение в аэропорту. Тренировка будет проходить 19 и 20 апреля. Ранее URA.RU писало, что сотрудники УФСБ по Свердловской области провели учения по ликвидации террористов и освобождению заложников из вагона метро. Согласно сценарию тренировки, в метро были обезврежены условные террористы. Кроме этого, сотрудники ФСБ тренировались в оказании первой помощи.