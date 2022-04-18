18 апреля 2022

ФСБ проводит учения на территории аэропорта «Кольцово»

© Служба новостей «URA.RU»
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Антитеррористические учения УФСБ России по СО на железнодорожной станции Шувакиш. Екатеринбург, фсб, спецподразделение, спецоперация, правоохранительные органы, спецназ, подразделение альфа
Учения будут проходить 19 и 20 апреля Фото:

Свердловский оперштаб проводит антитеррористические учения на территории, прилегающей к аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области.

«В тренировочных мероприятиях примут участие оперативные группы правоохранительных органов, сотрудники органов исполнительной власти Свердловской области и представители администрации аэропорта Кольцово. В ходе учения будут отработаны меры ситуационного реагирования на террористические угрозы в отношении объекта воздушного транспорта», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Учения не повлияют на авиасообщение в аэропорту. Тренировка будет проходить 19 и 20 апреля.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники УФСБ по Свердловской области провели учения по ликвидации террористов и освобождению заложников из вагона метро. Согласно сценарию тренировки, в метро были обезврежены условные террористы. Кроме этого, сотрудники ФСБ тренировались в оказании первой помощи.

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Свердловский оперштаб проводит антитеррористические учения на территории, прилегающей к аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области. «В тренировочных мероприятиях примут участие оперативные группы правоохранительных органов, сотрудники органов исполнительной власти Свердловской области и представители администрации аэропорта Кольцово. В ходе учения будут отработаны меры ситуационного реагирования на террористические угрозы в отношении объекта воздушного транспорта», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Учения не повлияют на авиасообщение в аэропорту. Тренировка будет проходить 19 и 20 апреля. Ранее URA.RU писало, что сотрудники УФСБ по Свердловской области провели учения по ликвидации террористов и освобождению заложников из вагона метро. Согласно сценарию тренировки, в метро были обезврежены условные террористы. Кроме этого, сотрудники ФСБ тренировались в оказании первой помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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