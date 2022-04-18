В Тюменской области простились с ветераном войны. Он освобождал от фашистов Чехословакию и Венгрию

19 апреля 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

Артемий Хорзов ушел из жизни в 98 лет Фото: Марина Молдавская © URA.RU В возрасте 98 лет ушел из жизни тюменский ветеран Великой Отечественной войны Артемий Хорзов. Об этом URA.RU сообщили в администрации Ялуторовска Тюменской области. «С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Хорзов Артемий Афанасьевич. В 1941 году он был призван в ряды Советской Армии. С февраля 1943 года Артемий Афанасьевич в составе 468-го артиллерийского полка воевал на Ленинградском и Украинском фронтах, участвовал в боях на Курской дуге, освобождал Чехословакию и Венгрию. День Победы встретил в Германии», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Ялуторовска. По данным проекта «Победители», Артемий Хорзов родился 29 октября 1923 года. Из армии Артемий Хорзов был демобилизован в 1946 году. С 1967 года проживал в Ялуторовске. Ветеран имел множество наград. За мужество и героизм он получил медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль Георгия Жукова, орден Отечественной войны второй степени. Фото: мэрия Ялуторовска Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

В возрасте 98 лет ушел из жизни тюменский ветеран Великой Отечественной войны Артемий Хорзов. Об этом URA.RU сообщили в администрации Ялуторовска Тюменской области. «С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Хорзов Артемий Афанасьевич. В 1941 году он был призван в ряды Советской Армии. С февраля 1943 года Артемий Афанасьевич в составе 468-го артиллерийского полка воевал на Ленинградском и Украинском фронтах, участвовал в боях на Курской дуге, освобождал Чехословакию и Венгрию. День Победы встретил в Германии», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Ялуторовска. По данным проекта «Победители», Артемий Хорзов родился 29 октября 1923 года. Из армии Артемий Хорзов был демобилизован в 1946 году. С 1967 года проживал в Ялуторовске. Ветеран имел множество наград. За мужество и героизм он получил медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль Георгия Жукова, орден Отечественной войны второй степени.