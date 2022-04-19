ВСУ обстреляли жителей украинского села

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Докучаевск. ДНР, дым, донбасс, днр, взрыв
В результате обстрела пострадало несколько жилых домов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Пологи в Запорожской области. В результате обстрела оказалось разрушено несколько домов, есть пострадавшие, сообщает телеканал «Звезда».

«ВСУ нанесли удар по мирным жителям села Пологи в Запорожской области», — сообщает телеканал со ссылкой на Минобороны РФ. В результате ударов по селу пострадали несколько жилых домов. Сообщается также о раненых среди мирного населения.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, данная операция стала вынужденной мерой и не направлена на оккупацию республики.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Пологи в Запорожской области. В результате обстрела оказалось разрушено несколько домов, есть пострадавшие, сообщает телеканал «Звезда». «ВСУ нанесли удар по мирным жителям села Пологи в Запорожской области», — сообщает телеканал со ссылкой на Минобороны РФ. В результате ударов по селу пострадали несколько жилых домов. Сообщается также о раненых среди мирного населения. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, данная операция стала вынужденной мерой и не направлена на оккупацию республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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