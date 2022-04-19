ВСУ обстреляли жителей украинского села

В результате обстрела пострадало несколько жилых домов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Пологи в Запорожской области. В результате обстрела оказалось разрушено несколько домов, есть пострадавшие, сообщает телеканал «Звезда».

«ВСУ нанесли удар по мирным жителям села Пологи в Запорожской области», — сообщает телеканал со ссылкой на Минобороны РФ. В результате ударов по селу пострадали несколько жилых домов. Сообщается также о раненых среди мирного населения.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, данная операция стала вынужденной мерой и не направлена на оккупацию республики.