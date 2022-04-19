Россия отказалась инициировать в ООН расследование событий в Буче

19 апреля 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

В ООН пока не поднимают тему событий в Буче, сообщил Петр Ильичев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не будет инициировать в ООН расследования событий в городе Буче Киевской области, так как его объективность вызывает сомнения. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев. «Россия не будет инициировать в ООН международное расследования событий на Украине, в том числе провокации в Буче, так как не уверена в объективности следствия. Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести. К сожалению, опыт предыдущих расследований, в том числе по линии Международного уголовного суда, показывает исключительно предвзятую позицию», — сказал Ильичев в беседе с РИА «Новости». 3 апреля украинские СМИ начали сообщать о «массовых убийствах» в городе Буче. В Минобороны РФ опровергли эти заявления и отметили, что сообщения о трупах начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города. В ведомстве отметили, что события в Буче являются постановкой ВСУ. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Россия не будет инициировать в ООН расследования событий в городе Буче Киевской области, так как его объективность вызывает сомнения. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев. «Россия не будет инициировать в ООН международное расследования событий на Украине, в том числе провокации в Буче, так как не уверена в объективности следствия. Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести. К сожалению, опыт предыдущих расследований, в том числе по линии Международного уголовного суда, показывает исключительно предвзятую позицию», — сказал Ильичев в беседе с РИА «Новости». 3 апреля украинские СМИ начали сообщать о «массовых убийствах» в городе Буче. В Минобороны РФ опровергли эти заявления и отметили, что сообщения о трупах начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города. В ведомстве отметили, что события в Буче являются постановкой ВСУ. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида.