Тюменца, убившего 4 свердловчан, отправили в психбольницу

08 апреля 2022 в 20:51 Размер текста - 17 +

Рецидивиста будут лечить врачи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Верх-Исетский суд Екатеринбурга отправил на принудительное лечение жителя Тюмени Дениса Сабурова, который был осужден пожизненно за убийство семьи из трех человек. Позже, уже будучи за решеткой, осужденный лишил жизни другого арестанта. Именно за убийство в СИЗО ему был вынесен новый приговор. «6 апреля по делу Дениса Сабурова было вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера. У нас система такая, она же направлена на исправление. А если исправить нельзя, нужно лечить, потому что тюрьма для него бессмысленна, раз он даже там убивает», — приводит издание «КП-Екатеринбург» слова источника. Житель Тюмени Денис Сабуров в 2019 году жестоко расправился со старшим братом и его семьей, проживавшими в селе Туринская Слобода Свердловской области. Обидевшись, что наследство досталось не ему, мужчина расстрелял брата Олега, а также его жену и дочь. Получив пожизненный срок, тюменец в прошлом году убил другого арестанта в больнице при СИЗО-1. Его признали невменяемым и отправили в психбольницу. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Верх-Исетский суд Екатеринбурга отправил на принудительное лечение жителя Тюмени Дениса Сабурова, который был осужден пожизненно за убийство семьи из трех человек. Позже, уже будучи за решеткой, осужденный лишил жизни другого арестанта. Именно за убийство в СИЗО ему был вынесен новый приговор. «6 апреля по делу Дениса Сабурова было вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера. У нас система такая, она же направлена на исправление. А если исправить нельзя, нужно лечить, потому что тюрьма для него бессмысленна, раз он даже там убивает», — приводит издание «КП-Екатеринбург» слова источника. Житель Тюмени Денис Сабуров в 2019 году жестоко расправился со старшим братом и его семьей, проживавшими в селе Туринская Слобода Свердловской области. Обидевшись, что наследство досталось не ему, мужчина расстрелял брата Олега, а также его жену и дочь. Получив пожизненный срок, тюменец в прошлом году убил другого арестанта в больнице при СИЗО-1. Его признали невменяемым и отправили в психбольницу.