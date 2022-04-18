Умер обладатель кубка мира по национальной борьбе из Кургана

На 34-м году жизни умер курганец, борец сборной России по корэш Максим Морозовфото: russiakoresh.ru
Умер курганский спортсмен, борец сборной России по борьбе корэш, обладатель Кубка мира, мастер спорта международного класса Максим Морозов. Об этом сообщили в Федерации корэш России.
«В ночь на 17 апреля ушел из жизни борец сборной России по корэш, обладатель Кубка мира, мастер спорта международного класса Максим Морозов. Причиной смерти, по неподтвержденным данным, стал оторвавшийся тромб. Спортсмену было 33 года», — говорится в сообщении Федерации татарской национальной борьбы на кушаках корэш.
В 2013 году Максим Морозов с семьей переехал из Кургана в Тюмень. Прощание со спортсменом пройдет сегодня, 19 апреля, в траурном зале по улице Юрия Семовских,14. Знакомые, друзья и коллеги борца выражают соболезнования семье, в том числе в курганских пабликах соцсети «ВКонтакте».
Умер курганский спортсмен, борец сборной России по борьбе корэш, обладатель Кубка мира, мастер спорта международного класса Максим Морозов. Об этом сообщили в Федерации корэш России. «В ночь на 17 апреля ушел из жизни борец сборной России по корэш, обладатель Кубка мира, мастер спорта международного класса Максим Морозов. Причиной смерти, по неподтвержденным данным, стал оторвавшийся тромб. Спортсмену было 33 года», — говорится в сообщении Федерации татарской национальной борьбы на кушаках корэш. В 2013 году Максим Морозов с семьей переехал из Кургана в Тюмень. Прощание со спортсменом пройдет сегодня, 19 апреля, в траурном зале по улице Юрия Семовских,14. Знакомые, друзья и коллеги борца выражают соболезнования семье, в том числе в курганских пабликах соцсети «ВКонтакте».