Умер обладатель кубка мира по национальной борьбе из Кургана

19 апреля 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

На 34-м году жизни умер курганец, борец сборной России по корэш Максим Морозов фото: russiakoresh.ru Умер курганский спортсмен, борец сборной России по борьбе корэш, обладатель Кубка мира, мастер спорта международного класса Максим Морозов. Об этом сообщили в Федерации корэш России. «В ночь на 17 апреля ушел из жизни борец сборной России по корэш, обладатель Кубка мира, мастер спорта международного класса Максим Морозов. Причиной смерти, по неподтвержденным данным, стал оторвавшийся тромб. Спортсмену было 33 года», — говорится в сообщении Федерации татарской национальной борьбы на кушаках корэш. В 2013 году Максим Морозов с семьей переехал из Кургана в Тюмень. Прощание со спортсменом пройдет сегодня, 19 апреля, в траурном зале по улице Юрия Семовских,14. Знакомые, друзья и коллеги борца выражают соболезнования семье, в том числе в курганских пабликах соцсети «ВКонтакте». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Умер курганский спортсмен, борец сборной России по борьбе корэш, обладатель Кубка мира, мастер спорта международного класса Максим Морозов. Об этом сообщили в Федерации корэш России. «В ночь на 17 апреля ушел из жизни борец сборной России по корэш, обладатель Кубка мира, мастер спорта международного класса Максим Морозов. Причиной смерти, по неподтвержденным данным, стал оторвавшийся тромб. Спортсмену было 33 года», — говорится в сообщении Федерации татарской национальной борьбы на кушаках корэш. В 2013 году Максим Морозов с семьей переехал из Кургана в Тюмень. Прощание со спортсменом пройдет сегодня, 19 апреля, в траурном зале по улице Юрия Семовских,14. Знакомые, друзья и коллеги борца выражают соболезнования семье, в том числе в курганских пабликах соцсети «ВКонтакте».