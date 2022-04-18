В Челябинской области ждут миллионы туристов

Власти планируют привлечь в регион более 4 млн отдыхающих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинской области планируют привлечь в регион более 4 млн туристов. Увеличение туристического потенциала произойдет в рамках альтернативы заграничному отдыху. Об этом заявил вице-губернатор области Егора Ковальчук на пресс-конференции «Туризм как фактор инвестиционной привлекательности региона».

«В прошлом году регион посетили 3,62 млн туристов. В этом году ожидается значительное увеличение этих показателей. Принята Концепция развития внутреннего и въездного туризма в Челябинской области на 2020—2025 годы. Согласно этой концепции, поток туристов к 2035 году приблизится к отметке 4,2 млн человек», — отметил Ковальчук на пресс-конференции, организатором которой стал ИД «Гранада Пресс».

По словам вице-губернатора, область вошла в топ-15 Национального туристического рейтинга в 2021 году, заняв 14-ю позицию. Свердловская область в этом рейтинге заняла 16-е место, Тюменская область — 17-е, Калининград — 19-е, Карелия — 28-е, Бурятия — 49-е, Камчатка — 69-е.

Наибольшей популярностью у туристов пользуются посещение национальных парков, восхождение в горы, санаторно-курортный отдых, культурно-познавательный туризм, промышленный туризм. В эти направления инвесторы наиболее охотно вкладывают свои деньги, рассказал Ковальчук.