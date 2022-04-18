Власти готовятся увеличить расходы бюджета ХМАО на 20 млрд рублей

19 апреля 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Окружная дума готовится принять корректировки в бюджет региона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Дума Югры на ближайшем заседании готова пересмотреть расходы окружного бюджета на 20 млрд рублей. Информация об этом содержится на сайте парламента ХМАО. «Одобрены изменения в бюджет региона на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Доходы и расходы на текущий год увеличиваются более чем на 16 миллиардов и 20 миллиардов рублей соответственно. Законопроект о внесении изменений в бюджет региона депутаты думы Югры рассмотрят на ближайшем заседании», — указано в сообщении окружной думы. Предполагается, что благодаря увеличению расходов бюджета ХМАО можно будет компенсировать застройщикам их траты на возведение школ в концессию из-за роста цен на стройматериалы. Речь идет о заключенных концессионных соглашениях на возведение учебных заведений в Сургуте, Сургутском районе, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Кроме того, порядка двух млрд рублей предусмотрено для выкупа жилья для детей-сирот. Также окружные власти выделят дополнительные деньги на борьбу с лесными пожарами и ремонт взлетно-посадочной полосы в Березово. Ранее URA.RU сообщало о проблемах при строительстве школ в концессию в ХМАО. Трудности возникают из-за роста цен на стройматериалы и судебных тяжбах с управлением антимонопольной службы Югры. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Дума Югры на ближайшем заседании готова пересмотреть расходы окружного бюджета на 20 млрд рублей. Информация об этом содержится на сайте парламента ХМАО. «Одобрены изменения в бюджет региона на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Доходы и расходы на текущий год увеличиваются более чем на 16 миллиардов и 20 миллиардов рублей соответственно. Законопроект о внесении изменений в бюджет региона депутаты думы Югры рассмотрят на ближайшем заседании», — указано в сообщении окружной думы. Предполагается, что благодаря увеличению расходов бюджета ХМАО можно будет компенсировать застройщикам их траты на возведение школ в концессию из-за роста цен на стройматериалы. Речь идет о заключенных концессионных соглашениях на возведение учебных заведений в Сургуте, Сургутском районе, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Кроме того, порядка двух млрд рублей предусмотрено для выкупа жилья для детей-сирот. Также окружные власти выделят дополнительные деньги на борьбу с лесными пожарами и ремонт взлетно-посадочной полосы в Березово. Ранее URA.RU сообщало о проблемах при строительстве школ в концессию в ХМАО. Трудности возникают из-за роста цен на стройматериалы и судебных тяжбах с управлением антимонопольной службы Югры.