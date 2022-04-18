Власти ХМАО помогут построить школы, подорожавшие на фоне санкций

19 апреля 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Но помогут только тем школам, которые построены хотя бы наполовину Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Из-за подорожания стройматериалов, которое случилось на фоне введенных против России санкций, власти ХМАО выделят дополнительные деньги мэриям на строительство школ. Подтверждающий это документ опубликован на сайте госорганов ХМАО. «В случае принятия муниципальным образованием решения об изменении условий концессионного соглашения, согласно которому увеличивается размер расходов концедента на создание, реконструкцию объекта образования в связи с существенным увеличением в 2021, 2022 годах цен на строительные ресурсы, муниципальное образование вправе подать заявку на предоставление дополнительной субсидии на возмещение Капитального гранта. Соответствующие заявки необходимо направить в департамент образования в срок до 1 июля 2022 года», — говорится в документе. Также сообщается, что мэрии получат помощь только на строительство тех объектов, концессионные соглашения по которым заключены до 1 января 2022 года, а строительство завершено минимум наполовину. Кроме того, заказчику будет необходимо повторно провести госэкспертизу проектной документации, а также согласовать изменение стоимости соглашения с Федеральной антимонопольной службой. Ранее URA.RU сообщало, что власти готовятся увеличить расходы бюджета ХМАО на 20 млрд рублей. Предполагается, что благодаря увеличению расходов бюджета ХМАО можно будет компенсировать застройщикам их траты на возведение школ в концессию из-за роста цен на стройматериалы. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Из-за подорожания стройматериалов, которое случилось на фоне введенных против России санкций, власти ХМАО выделят дополнительные деньги мэриям на строительство школ. Подтверждающий это документ опубликован на сайте госорганов ХМАО. «В случае принятия муниципальным образованием решения об изменении условий концессионного соглашения, согласно которому увеличивается размер расходов концедента на создание, реконструкцию объекта образования в связи с существенным увеличением в 2021, 2022 годах цен на строительные ресурсы, муниципальное образование вправе подать заявку на предоставление дополнительной субсидии на возмещение Капитального гранта. Соответствующие заявки необходимо направить в департамент образования в срок до 1 июля 2022 года», — говорится в документе. Также сообщается, что мэрии получат помощь только на строительство тех объектов, концессионные соглашения по которым заключены до 1 января 2022 года, а строительство завершено минимум наполовину. Кроме того, заказчику будет необходимо повторно провести госэкспертизу проектной документации, а также согласовать изменение стоимости соглашения с Федеральной антимонопольной службой. Ранее URA.RU сообщало, что власти готовятся увеличить расходы бюджета ХМАО на 20 млрд рублей. Предполагается, что благодаря увеличению расходов бюджета ХМАО можно будет компенсировать застройщикам их траты на возведение школ в концессию из-за роста цен на стройматериалы. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях