18 апреля 2022

Курганская область попала в антирейтинг по безработице

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области число работающих сократилось на 0,7% Фото:

В Курганской области за последний год сократилось число работающих граждан. В период восстановления после пандемии сокращение занятости составило 0,7%. По этому показателю область занимает пятое место среди всех субъектов России, говорится в исследованиях агентства «РИА Рейтинг».

«В процентном отношении наибольшая потеря занятости наблюдается в Вологодской и Тверской областях — 1%. Следом идет Еврейская автономная область (-0,9%), Республика Коми (-0,7%) и замыкает пятерку рейтинга — Курганская область (-0,7%)», — указано в исследовании. В остальных регионах в конце списка сокращение было в диапазоне от -0,02 до -0,4%.

Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Кургана создаст временные рабочие места для трудоустройства безработных: их отправят убирать городские кладбища. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. По состоянию на 1 марта численность безработных граждан в Кургане составляла 1123 человека. Это в 1,4 раза меньше, чем в начале года (по состоянию на 1 января — 1592 человека). При этом в городе было открыто 3770 вакансий.

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В Курганской области за последний год сократилось число работающих граждан. В период восстановления после пандемии сокращение занятости составило 0,7%. По этому показателю область занимает пятое место среди всех субъектов России, говорится в исследованиях агентства «РИА Рейтинг». «В процентном отношении наибольшая потеря занятости наблюдается в Вологодской и Тверской областях — 1%. Следом идет Еврейская автономная область (-0,9%), Республика Коми (-0,7%) и замыкает пятерку рейтинга — Курганская область (-0,7%)», — указано в исследовании. В остальных регионах в конце списка сокращение было в диапазоне от -0,02 до -0,4%. Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Кургана создаст временные рабочие места для трудоустройства безработных: их отправят убирать городские кладбища. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. По состоянию на 1 марта численность безработных граждан в Кургане составляла 1123 человека. Это в 1,4 раза меньше, чем в начале года (по состоянию на 1 января — 1592 человека). При этом в городе было открыто 3770 вакансий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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