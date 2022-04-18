Курганская область попала в антирейтинг по безработице

19 апреля 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

В Курганской области число работающих сократилось на 0,7% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области за последний год сократилось число работающих граждан. В период восстановления после пандемии сокращение занятости составило 0,7%. По этому показателю область занимает пятое место среди всех субъектов России, говорится в исследованиях агентства «РИА Рейтинг». «В процентном отношении наибольшая потеря занятости наблюдается в Вологодской и Тверской областях — 1%. Следом идет Еврейская автономная область (-0,9%), Республика Коми (-0,7%) и замыкает пятерку рейтинга — Курганская область (-0,7%)», — указано в исследовании. В остальных регионах в конце списка сокращение было в диапазоне от -0,02 до -0,4%. Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Кургана создаст временные рабочие места для трудоустройства безработных: их отправят убирать городские кладбища. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. По состоянию на 1 марта численность безработных граждан в Кургане составляла 1123 человека. Это в 1,4 раза меньше, чем в начале года (по состоянию на 1 января — 1592 человека). При этом в городе было открыто 3770 вакансий. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Курганской области за последний год сократилось число работающих граждан. В период восстановления после пандемии сокращение занятости составило 0,7%. По этому показателю область занимает пятое место среди всех субъектов России, говорится в исследованиях агентства «РИА Рейтинг». «В процентном отношении наибольшая потеря занятости наблюдается в Вологодской и Тверской областях — 1%. Следом идет Еврейская автономная область (-0,9%), Республика Коми (-0,7%) и замыкает пятерку рейтинга — Курганская область (-0,7%)», — указано в исследовании. В остальных регионах в конце списка сокращение было в диапазоне от -0,02 до -0,4%. Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Кургана создаст временные рабочие места для трудоустройства безработных: их отправят убирать городские кладбища. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. По состоянию на 1 марта численность безработных граждан в Кургане составляла 1123 человека. Это в 1,4 раза меньше, чем в начале года (по состоянию на 1 января — 1592 человека). При этом в городе было открыто 3770 вакансий.