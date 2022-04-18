Компания скандального олигарха из ЯНАО должна миллионы властям

Компания Олега Ситникова должна властям ЯНАО за аренду участков добычи полезных ископаемых Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компания ООО Корпорация «Роснефтегаз», принадлежащая скандальному бизнесмену из Нового Уренгоя Олегу Ситникову, должна почти 2,6 миллиона рублей департаменту природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО за аренду земельных участков. Как сообщается на сайте Арбитражного суда ЯНАО, департамент намерен взыскать задолженность по 18 участкам.

«Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа обратился в Арбитражный суд ЯНАО с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Корпорация „Роснефтегаз“ о взыскании 2 580 408 руб. 38 коп.», — говорится в тексте судебного определения. Корпорация задолжала за аренду 18 участков для строительства и эксплуатации линейных объектов, а также за территории, где осуществилась добыча полезных ископаемых. Самая большая задолженность по одному из договоров аренды составляет почти 375 тысяч. На данный момент компания признана банкротом и в ее отношении открыто конкурсное производство.

Агентство обратилось за комментарием в департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, а также в ООО Корпорация «Роснефтегаз». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что олигарх и владелец группы компаний «Корпорация Роснефтегаз» Олег Ситников ответит за сокрытие налогов на сумму 214 миллионов рублей. До этого олигарха признали виновным в неуплате налогов на сумму более 700 млн рублей. Суд назначил ему условное наказание, вопреки требованиям прокуратуры.

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