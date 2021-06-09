Задержанному олигарху из ЯНАО Ситникову предъявили обвинение

Следственные органы Ямало-Ненецкого автономного округа официально обвинили бизнесмена Олега Ситникова в сокрытии средств от налоговых органов в особо крупном размере. Как сообщили представители регионального управления СКР на официальном сайте ведомства, общий ущерб бюджету Российской Федерации от действий бизнесмена превышает 700 миллионов рублей.
«Обвиняемый причинил бюджету Российской Федерации ущерб в размере более 700 млн рублей», — сообщается на сайте СКР. Уголовное дело по обвинению Ситникова в совершении ряда налоговых преступлений рассматривается в настоящее время в Новоуренгойском городском суде.
Что касается конкретного эпизода, связанного с задержанием учредителя ГК «Корпорация Роснефтегаз» 8 июня, то речь идет о деятельности компании ООО «Магистраль», фактическим руководителем которой Ситников является. По версии следствия, бизнесмен, зная о размере имеющейся у предприятия задолженности по налогам, умышленно скрыл 84,5 млн рублей, которые налоговики должно были взыскать в доход РФ в качестве недоимки по налогам.
Ранее URA.RU сообщало, что глава «Роснефтегаза» Ситников был задержан в силовиками в процессуальном порядке. По мнению источников в окружении олигарха, уголовное преследование бизнесмена может быть связано с попыткой рейдерского захвата активов предпринимателя.
При этом самого Ситникова ранее называли заказчиком информационных атак на ямальские власти. Споры с предпринимателем возникали у региона как из-за нарушений природоохранного законодательства, так и из-за решения о ликвидации наплавного моста через Пур.
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