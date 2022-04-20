20 апреля 2022

В Екатеринбурге задержали подозреваемую в кражах у пенсионеров. Видео

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В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело Фото:

В Екатеринбурге задержали 62-летнюю женщину, которую подозревают в серии хищений денежных средств у пожилых екатеринбуржцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«Сотрудники оперативных подразделений УМВД России по Екатеринбургу установили и задержали 62-летнюю ранее судимую жительницу Омска. Ее подозревают в серии хищений денежных средств у пожилых екатеринбуржцев», — говорится в сообщении пресс-службы.

В апреле в полицию начали поступать сообщения о кражах денег у пенсионеров. Схема, по которой действовала неизвестная женщина, была одинаковой — она представлялась старикам знакомой их родственников.

Как выяснили сотрудники МВД, ранее задержанная уже была судима за совершение кражи. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Сотрудники МВД просят пострадавших от рук подозреваемой обращаться в полицию.

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В Екатеринбурге задержали 62-летнюю женщину, которую подозревают в серии хищений денежных средств у пожилых екатеринбуржцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «Сотрудники оперативных подразделений УМВД России по Екатеринбургу установили и задержали 62-летнюю ранее судимую жительницу Омска. Ее подозревают в серии хищений денежных средств у пожилых екатеринбуржцев», — говорится в сообщении пресс-службы. В апреле в полицию начали поступать сообщения о кражах денег у пенсионеров. Схема, по которой действовала неизвестная женщина, была одинаковой — она представлялась старикам знакомой их родственников. Как выяснили сотрудники МВД, ранее задержанная уже была судима за совершение кражи. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Сотрудники МВД просят пострадавших от рук подозреваемой обращаться в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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