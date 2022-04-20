В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге задержали 62-летнюю женщину, которую подозревают в серии хищений денежных средств у пожилых екатеринбуржцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«Сотрудники оперативных подразделений УМВД России по Екатеринбургу установили и задержали 62-летнюю ранее судимую жительницу Омска. Ее подозревают в серии хищений денежных средств у пожилых екатеринбуржцев», — говорится в сообщении пресс-службы.

В апреле в полицию начали поступать сообщения о кражах денег у пенсионеров. Схема, по которой действовала неизвестная женщина, была одинаковой — она представлялась старикам знакомой их родственников.

Как выяснили сотрудники МВД, ранее задержанная уже была судима за совершение кражи. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Сотрудники МВД просят пострадавших от рук подозреваемой обращаться в полицию.