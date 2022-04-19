Выросло количество пострадавших от обстрела ВСУ под Белгородом

19 апреля 2022 в 13:39 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли село Головчино Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Количество пострадавших при обстреле села Головчино в Белгородской области выросло до трех человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. «Один уже выписан и находится на амбулаторном лечении. Две женщины в больнице, под наблюдением квалифицированных врачей. Все медикаменты есть. Раны средней степени тяжести», — написал Гладков. Село Головчино было обстреляно ВСУ утром 19 апреля. Вячеслав Гладков сообщил, что в селе разрушено несколько жилых зданий. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Количество пострадавших при обстреле села Головчино в Белгородской области выросло до трех человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. «Один уже выписан и находится на амбулаторном лечении. Две женщины в больнице, под наблюдением квалифицированных врачей. Все медикаменты есть. Раны средней степени тяжести», — написал Гладков. Село Головчино было обстреляно ВСУ утром 19 апреля. Вячеслав Гладков сообщил, что в селе разрушено несколько жилых зданий. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения.