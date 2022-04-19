Выросло количество пострадавших от обстрела ВСУ под Белгородом

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, испытательный полигон, ракета, выстрел
ВСУ обстреляли село Головчино Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Количество пострадавших при обстреле села Головчино в Белгородской области выросло до трех человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

«Один уже выписан и находится на амбулаторном лечении. Две женщины в больнице, под наблюдением квалифицированных врачей. Все медикаменты есть. Раны средней степени тяжести», — написал Гладков.

Село Головчино было обстреляно ВСУ утром 19 апреля. Вячеслав Гладков сообщил, что в селе разрушено несколько жилых зданий.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения.

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Количество пострадавших при обстреле села Головчино в Белгородской области выросло до трех человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. «Один уже выписан и находится на амбулаторном лечении. Две женщины в больнице, под наблюдением квалифицированных врачей. Все медикаменты есть. Раны средней степени тяжести», — написал Гладков. Село Головчино было обстреляно ВСУ утром 19 апреля. Вячеслав Гладков сообщил, что в селе разрушено несколько жилых зданий. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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