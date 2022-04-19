Российское село обстреляли со стороны Украины

В результате обстрела пострадали постройки (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Село Головчино (Белгородская область) было обстреляно со стороны Украины. Жители муниципалитета фиксируют разрушения. Сведений о пострадавших пока не поступает. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Глава Белгородской области также сообщил, что сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время проводится обход всех домов.

Обновлено в 8:44: В результате обстрела пострадала местная жительница. Ей оказывается медицинская помощь.

Обстрел Головчино стал не первой атакой со стороны ВСУ на территорию России. 14 апреля было обстреляно село Климово в Брянской области. Пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Кроме того, в этот же день атаке ВСУ подверглись поселки Журавлевка и Сподарюшино в Белгородской области. Там также фиксировались многочисленные повреждения жилых домов.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ заявили, что российская армия стремится не допустить потерь среди гражданского населения.