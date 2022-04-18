В Югре подешевел ряд продуктов питания Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В Югре подешевел ряд продуктов питания. Об этом на заседании окружного оперативного штаба заявил заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель, передает корреспондент URA.RU.

«Отмечается снижение цен на свинину, масло сливочное, молоко питьевое цельное пастеризованное, сахар-песок и капусту белокочанную свежую», — проинформировал Генкель. Он также отметил, что на другой ряд наименований товаров цены выросли, но не больше пяти процентов. Среди них — кура, крупа гречневая, мука пшеничная, рыба мороженая. Заместитель губернатора ХМАО также отметил, что торговые сети не испытывают проблем с закупкой и доставкой продуктов питания в Югру.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО контролируют цены на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Тогда власти заверили, что дефицит продуктов искусственно создан паникерами, а на самом деле запасов продуктов в Югре достаточно.

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