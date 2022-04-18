Соратника Махонина возмутило поведение мэрии Перми

Антон Удальев обвинил мэрию Перми в бездействии в вопросе поддержки строителей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Председатель комитета по развитию инфраструктуры заксобрания Антон Удальев, который считается членом команды губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, возмущен поведением мэрии Перми. На заседании комитета 19 апреля он заявил, что администрация города бездействует в вопросе поддержки строительной отрасли, передает корреспондент URA.RU

«Что интересно: когда администрация города обращается к депутатам заксобрания и говорит, что „нам бы очень радостно было видеть финансирование из средств краевого бюджета в рамках Перми-300“, мы очень рады этому. Когда депутаты заксобрания ответное предлагают, маленько как бы по-другому получается», — заявил он.

Речь идет о корректировке соглашений между администрацией города и застройщиками, по которым девелоперы при реализации проектов должны заплатить так называемый социальный налог (на строительство школ и детских садов). Проработать этот вопрос мэрии Перми поручил комитет заксобрания по инфраструктуре. Предполагалось снизить нагрузку для строителей.

Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Лариса Ведерникова сообщила, что свои предложения по корректировке соглашений и порядке их заключения они направили в Пермскую гордуму и главе города 24 февраля. В рабочем порядке 29 марта мэрия дала свой ответ, но официального ответа пока нет. «У нас стоял срок март по нашему решению. Мы март подождали, вынесли на апрель. Сегодня слышим итог исполнения решений комитета», — заявил Удальев. По предложению советника Махонина по вопросам строительства, депутата заксобрания Павла Черепанова было решено обсудить этот вопрос с участием представителей мэрии Перми в мае на заседании постоянно действующей рабочей группы.

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