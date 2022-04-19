Екатеринбургский музей ИЗО вернет картины из Сеула

В Сеуле выставка завершилась 17 апреля, сейчас сотрудники музея ИЗО решают, как вернуть картины на родину Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) решает вопрос о том, как вернуть из Южной Кореи в Россию картины с выставки «Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе музея.

«Сейчас специалисты Екатеринбургского музея изобразительных искусств находятся в Сеуле и вместе с коллегами из Культурного центра (Sejong Center) прорабатывают варианты логистики возвращения работ», — сообщили в ЕМИИ.

В настоящий момент сотрудники уральского музея занимаются проверкой состояния и подготовкой экспонатов к транспортировке. После картины можно будет увидеть в постоянной экспозиции русского искусства в Екатеринбургском музее ИЗО.

Выставка, на которой были представлены работы Малевича, Кандинского, Родченко и других русских авангардистов, завершилась в Сеуле 17 апреля. Посетители выставки могли увидеть экспонаты из Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея, Красноярского художественного музея имени Сурикова и Дальневосточного художественного музея.

Ранее Екатеринбургский музей ИЗО попросил коллег из Культурного центра в Сеуле вернуть картины художников-авангардистов из-за сложной политической ситуации. Но по итогу переговоров было решено продолжить работу выставки по ранее запланированным срокам — до 17 апреля.