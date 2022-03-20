Картины Малевича из екатеринбургского музея ИЗО застряли в Сеуле

Екатеринбургский музей изобразительных искусств попросил закрыть выставку 3 апреля, но организаторы из Южной Кореи просьбу отклонили Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) попросил вернуть картины художников-авангардистов, которые представлены на выставке в Сеуле из-за сложной политической ситуации. Об этом сообщили представители пресс-службы уральского музея.

«Да, корейской стороне было сделано предложение закрыть выставку чуть раньше на две недели из-за возможных проблем с перевозкой экспонатов и логистикой их возвращения, но, все-таки было принято решение продолжить работу по ранее запланированным срокам [до 17 апреля]», — сообщили в пресс-службе музея. После окончания выставки в Центре сценического искусства Седжонг в Сеуле картины вернутся в Екатеринбург и их можно будет увидеть в постоянной экспозиции.

Как сообщает The Korea Times, 15 марта организаторам выставки «Кандинский, Малевич и русский авангард» в Южной Корее пришло письмо от представителя ЕМИИ. В нем содержалась просьба досрочно закрыть выставку до 3 апреля и вернуть 75 экспонатов. Организаторы отклонили просьбу.

На данный момент на вставке в Сеуле представлены картины 49 известных русских художников, в том числе Василия Кандинского, Казимира Малевича, Александра Родченко и Натальи Гончаровой. Работы авангардистов для выставки предоставили четыре музея России — Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Нижегородский государственный художественный музей, Красноярский художественный музей имени Сурикова и Дальневосточный художественный музей.

Ранее Министерство культуры России попросило вернуть 23 картины из Галереи Италии в Милане и обратилось к музею Палаццо Реале в Милане с просьбой вернуть два произведения искусства. Все это стало следствием того, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. В планах Кремля — спасение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Из-за этого западные страны начали вводить экономические санкции и закрывать воздушное пространство. Так, южнокорейская авиакомпания Korean Air приостановила пассажирские перелеты в Москву и Владивосток и грузовые рейсы в Европу через Москву до конца апреля.

Если вы не смогли посетить какое-то культурное мероприятие, вернуть деньги за билет, столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам .

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам