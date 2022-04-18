18 апреля 2022

В Челябинской области на дороге в Казахстан ограничат движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пейзаж. Челябинск, дорожные работы, ограничение скорости, автотранспорт, дорожный знак
Ограничение движения продлится до 20 сентября 2022 года Фото:

На автомобильной дороге федерального значения А-310 в Челябинской области, ведущей в Казахстан, ограничат движение автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления федеральных дорог (Упрдор) «Южный Урал», ограничения связаны с ремонтными работами.

«В Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах Челябинской области в связи с проведением ремонтных работ до 20 сентября 2022 года на участке трассы А-310 введено временное ограничение движения транспортных средств по одной полосе проезда. Водителям необходимо учитывать время в пути с учетом дорожного ремонта», — сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал».

В управлении добавили, что изношенный асфальт будут менять на новый. На период ремонта управлением утверждены новые схемы движения автомобилей.

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На автомобильной дороге федерального значения А-310 в Челябинской области, ведущей в Казахстан, ограничат движение автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления федеральных дорог (Упрдор) «Южный Урал», ограничения связаны с ремонтными работами. «В Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах Челябинской области в связи с проведением ремонтных работ до 20 сентября 2022 года на участке трассы А-310 введено временное ограничение движения транспортных средств по одной полосе проезда. Водителям необходимо учитывать время в пути с учетом дорожного ремонта», — сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал». В управлении добавили, что изношенный асфальт будут менять на новый. На период ремонта управлением утверждены новые схемы движения автомобилей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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