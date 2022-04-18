В Челябинской области на дороге в Казахстан ограничат движение

19 апреля 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

Ограничение движения продлится до 20 сентября 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На автомобильной дороге федерального значения А-310 в Челябинской области, ведущей в Казахстан, ограничат движение автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления федеральных дорог (Упрдор) «Южный Урал», ограничения связаны с ремонтными работами. «В Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах Челябинской области в связи с проведением ремонтных работ до 20 сентября 2022 года на участке трассы А-310 введено временное ограничение движения транспортных средств по одной полосе проезда. Водителям необходимо учитывать время в пути с учетом дорожного ремонта», — сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал». В управлении добавили, что изношенный асфальт будут менять на новый. На период ремонта управлением утверждены новые схемы движения автомобилей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

На автомобильной дороге федерального значения А-310 в Челябинской области, ведущей в Казахстан, ограничат движение автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления федеральных дорог (Упрдор) «Южный Урал», ограничения связаны с ремонтными работами. «В Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах Челябинской области в связи с проведением ремонтных работ до 20 сентября 2022 года на участке трассы А-310 введено временное ограничение движения транспортных средств по одной полосе проезда. Водителям необходимо учитывать время в пути с учетом дорожного ремонта», — сообщили URA.RU в Упрдор «Южный Урал». В управлении добавили, что изношенный асфальт будут менять на новый. На период ремонта управлением утверждены новые схемы движения автомобилей.