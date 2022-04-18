Челябинские школьники устроили массовую драку из-за вейпа

19 апреля 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Подростки встретились для выяснения отношений в центре города (Фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске стали известны обстоятельства конфликта между подростками, в ходе которой ученик гимназии ударил ножом 18-летнего юношу из-за вейпа. Как рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах, в драке принимали участие несколько человек, и школьник, который пришел с ножом, защищал себя и одноклассников. «Один из участников конфликта, 14-летний мальчик, нашел в интернете объявление о продаже вейпа и договорился о встрече с продавцом, которым оказался его сверстник — ученик девятого класса одной из гимназий. Когда они встретились, то покупателю что-то не понравилось, он забрал у продавца вейп и сообщил ему, что между ними будет „стрелка“. На встречу продавец позвал с собой одноклассника, у которого в кармане лежал складной нож для починки велосипеда», — рассказал источник. На встречу собрались четверо школьников со стороны продавца вейпа и столько же — со стороны покупателя. Один из друзей покупателя, 18-летний парень, начал драку с продавцом, затем ударил его девушку в живот. Подозреваемый полез разнимать дерущихся, но тоже получил от парня удар в голову, тогда достал нож и ударил им неприятеля, боясь, что иначе пострадает сам. После драки школьник выкинул нож, убежал домой и рассказал обо всем родителям. Ранее стало известно, что в отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с использованием оружия»). Юноша характеризуется положительно, хорошо учится, закон ранее не нарушал. Потерпевший парень, которому вскоре исполнится 19 лет, не учится и не работает. Официально в правоохранительных органах информацию пока не комментируют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске стали известны обстоятельства конфликта между подростками, в ходе которой ученик гимназии ударил ножом 18-летнего юношу из-за вейпа. Как рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах, в драке принимали участие несколько человек, и школьник, который пришел с ножом, защищал себя и одноклассников. «Один из участников конфликта, 14-летний мальчик, нашел в интернете объявление о продаже вейпа и договорился о встрече с продавцом, которым оказался его сверстник — ученик девятого класса одной из гимназий. Когда они встретились, то покупателю что-то не понравилось, он забрал у продавца вейп и сообщил ему, что между ними будет „стрелка“. На встречу продавец позвал с собой одноклассника, у которого в кармане лежал складной нож для починки велосипеда», — рассказал источник. На встречу собрались четверо школьников со стороны продавца вейпа и столько же — со стороны покупателя. Один из друзей покупателя, 18-летний парень, начал драку с продавцом, затем ударил его девушку в живот. Подозреваемый полез разнимать дерущихся, но тоже получил от парня удар в голову, тогда достал нож и ударил им неприятеля, боясь, что иначе пострадает сам. После драки школьник выкинул нож, убежал домой и рассказал обо всем родителям. Ранее стало известно, что в отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с использованием оружия»). Юноша характеризуется положительно, хорошо учится, закон ранее не нарушал. Потерпевший парень, которому вскоре исполнится 19 лет, не учится и не работает. Официально в правоохранительных органах информацию пока не комментируют.