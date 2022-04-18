18 апреля 2022

Челябинские селекционеры вывели замену импортным семенам

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В деревне Нариманова высадили первую семечку. Тюмень, рассада, побеги, растения, зелень, сельское хозяйство
Посевная компания в 2022 году пройдет в запланированных объемах Фото:
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Компания «Гетерозисная селекция» из Миасса (Челябинская облать) смогла вывести семена более 370 сортов овощей, способных заменить импортные. Как сообщили в компании, отечественные сорта не уступают зарубежным.

«Часть наших сортов мы поместили в промышленные условия, где, на наш взгляд, они себя неплохо показали. Ни в чем не уступают иностранным сортам и гибридам», — рассказал «Первому областному» заместитель директора по селекции и семеноводству овощных культур «Гетерозисная селекция» Сергей Сирота.

В компании добавили, что сейчас предложено для производства испытаний три сорта моркови. Также к испытаниям планируют допустить три сорта свеклы миасской селекции. В минсельхозе региона заявили, что благодаря усилиям отечественных селекционеров, посевная компания пройдет в запланированных объемах.

«В целом по посевной компании можно сказать, что мы уже полностью обеспечены зерновыми и зерно-бобовыми семенами. По кукурузе, по подсолнечнику, по картофелю и другим овощам, обеспечены буквально на 99%. Посевная пройдет в запланированных объемах», — сообщила начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования минсельхоза Челябинской области Анна Губина.

Отечественные поставщики стараются обеспечить производителей всеми необходимыми комплектующими. Программа импортозамещения призвана помочь российским предприятиям преодолеть кризис, связанный с уходом с российского рынка иностранных компаний и поставщиков в качестве санкционного давления на страну, которое было вызвано началом спецоперации РФ на Украине.

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Компания «Гетерозисная селекция» из Миасса (Челябинская облать) смогла вывести семена более 370 сортов овощей, способных заменить импортные. Как сообщили в компании, отечественные сорта не уступают зарубежным. «Часть наших сортов мы поместили в промышленные условия, где, на наш взгляд, они себя неплохо показали. Ни в чем не уступают иностранным сортам и гибридам», — рассказал «Первому областному» заместитель директора по селекции и семеноводству овощных культур «Гетерозисная селекция» Сергей Сирота. В компании добавили, что сейчас предложено для производства испытаний три сорта моркови. Также к испытаниям планируют допустить три сорта свеклы миасской селекции. В минсельхозе региона заявили, что благодаря усилиям отечественных селекционеров, посевная компания пройдет в запланированных объемах. «В целом по посевной компании можно сказать, что мы уже полностью обеспечены зерновыми и зерно-бобовыми семенами. По кукурузе, по подсолнечнику, по картофелю и другим овощам, обеспечены буквально на 99%. Посевная пройдет в запланированных объемах», — сообщила начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования минсельхоза Челябинской области Анна Губина. Отечественные поставщики стараются обеспечить производителей всеми необходимыми комплектующими. Программа импортозамещения призвана помочь российским предприятиям преодолеть кризис, связанный с уходом с российского рынка иностранных компаний и поставщиков в качестве санкционного давления на страну, которое было вызвано началом спецоперации РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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