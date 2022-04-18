Челябинские селекционеры вывели замену импортным семенам

Компания «Гетерозисная селекция» из Миасса (Челябинская облать) смогла вывести семена более 370 сортов овощей, способных заменить импортные. Как сообщили в компании, отечественные сорта не уступают зарубежным.
«Часть наших сортов мы поместили в промышленные условия, где, на наш взгляд, они себя неплохо показали. Ни в чем не уступают иностранным сортам и гибридам», — рассказал «Первому областному» заместитель директора по селекции и семеноводству овощных культур «Гетерозисная селекция» Сергей Сирота.
В компании добавили, что сейчас предложено для производства испытаний три сорта моркови. Также к испытаниям планируют допустить три сорта свеклы миасской селекции. В минсельхозе региона заявили, что благодаря усилиям отечественных селекционеров, посевная компания пройдет в запланированных объемах.
«В целом по посевной компании можно сказать, что мы уже полностью обеспечены зерновыми и зерно-бобовыми семенами. По кукурузе, по подсолнечнику, по картофелю и другим овощам, обеспечены буквально на 99%. Посевная пройдет в запланированных объемах», — сообщила начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования минсельхоза Челябинской области Анна Губина.
Отечественные поставщики стараются обеспечить производителей всеми необходимыми комплектующими. Программа импортозамещения призвана помочь российским предприятиям преодолеть кризис, связанный с уходом с российского рынка иностранных компаний и поставщиков в качестве санкционного давления на страну, которое было вызвано началом спецоперации РФ на Украине.
Компания «Гетерозисная селекция» из Миасса (Челябинская облать) смогла вывести семена более 370 сортов овощей, способных заменить импортные. Как сообщили в компании, отечественные сорта не уступают зарубежным. «Часть наших сортов мы поместили в промышленные условия, где, на наш взгляд, они себя неплохо показали. Ни в чем не уступают иностранным сортам и гибридам», — рассказал «Первому областному» заместитель директора по селекции и семеноводству овощных культур «Гетерозисная селекция» Сергей Сирота. В компании добавили, что сейчас предложено для производства испытаний три сорта моркови. Также к испытаниям планируют допустить три сорта свеклы миасской селекции. В минсельхозе региона заявили, что благодаря усилиям отечественных селекционеров, посевная компания пройдет в запланированных объемах. «В целом по посевной компании можно сказать, что мы уже полностью обеспечены зерновыми и зерно-бобовыми семенами. По кукурузе, по подсолнечнику, по картофелю и другим овощам, обеспечены буквально на 99%. Посевная пройдет в запланированных объемах», — сообщила начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования минсельхоза Челябинской области Анна Губина. Отечественные поставщики стараются обеспечить производителей всеми необходимыми комплектующими. Программа импортозамещения призвана помочь российским предприятиям преодолеть кризис, связанный с уходом с российского рынка иностранных компаний и поставщиков в качестве санкционного давления на страну, которое было вызвано началом спецоперации РФ на Украине.