Челябинские селекционеры вывели замену импортным семенам

Посевная компания в 2022 году пройдет в запланированных объемах Фото: Андрей Снегирев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания «Гетерозисная селекция» из Миасса (Челябинская облать) смогла вывести семена более 370 сортов овощей, способных заменить импортные. Как сообщили в компании, отечественные сорта не уступают зарубежным.

«Часть наших сортов мы поместили в промышленные условия, где, на наш взгляд, они себя неплохо показали. Ни в чем не уступают иностранным сортам и гибридам», — рассказал «Первому областному» заместитель директора по селекции и семеноводству овощных культур «Гетерозисная селекция» Сергей Сирота.

В компании добавили, что сейчас предложено для производства испытаний три сорта моркови. Также к испытаниям планируют допустить три сорта свеклы миасской селекции. В минсельхозе региона заявили, что благодаря усилиям отечественных селекционеров, посевная компания пройдет в запланированных объемах.

«В целом по посевной компании можно сказать, что мы уже полностью обеспечены зерновыми и зерно-бобовыми семенами. По кукурузе, по подсолнечнику, по картофелю и другим овощам, обеспечены буквально на 99%. Посевная пройдет в запланированных объемах», — сообщила начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования минсельхоза Челябинской области Анна Губина.

Отечественные поставщики стараются обеспечить производителей всеми необходимыми комплектующими. Программа импортозамещения призвана помочь российским предприятиям преодолеть кризис, связанный с уходом с российского рынка иностранных компаний и поставщиков в качестве санкционного давления на страну, которое было вызвано началом спецоперации РФ на Украине.

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