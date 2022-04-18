В школах ЯНАО бесплатно питающихся детей станет больше

19 апреля 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

К сентябрю 2022 года в школах ЯНАО будет 29 766 льготников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Количество льготников, которые обучаются в школах ЯНАО, будет увеличено в сентябре 2022 года. Об этом на заседании по вопросу организации горячего питания сообщил замдиректора депобразования Ямала Сергей Бойченко. «10 января 2022 года в ЯНАО был введен единый региональный стандарт по обеспечению горячим питанием. Стандартизированы шесть льготных категорий, для которых он определен: сироты, дети с ОВЗ, из семей с трудной жизненной ситуацией, малоимущих, многодетных и из числа КМНС. Единые нормы затронут большее количество детей, которые имеют право на бесплатное двухразовое питание. Так с 1 сентября у нас произойдет количественное увеличение льготников почти на семь тысяч», — сообщил Сергей Бойченко. Планируется, что в сентябре количество льготников с 23 085 увеличится до 29 766. Бойченко добавил, что до введения регионального стандарта, в муниципалитетах были разные подходы. «Некоторые из льготников, проживая в том или ином муниципалитете, не относились к льготной категории. Допустим, дети из числа КМНС, проживающие в селах, получали льготное питание, но те же дети из числа КМНС, проживающие в городах, не имели такого статуса», — ответил чиновник. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО увеличили расходы на социальную сферу. Бюджет направили на здравоохранение, образование и социальную поддержку населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Количество льготников, которые обучаются в школах ЯНАО, будет увеличено в сентябре 2022 года. Об этом на заседании по вопросу организации горячего питания сообщил замдиректора депобразования Ямала Сергей Бойченко. «10 января 2022 года в ЯНАО был введен единый региональный стандарт по обеспечению горячим питанием. Стандартизированы шесть льготных категорий, для которых он определен: сироты, дети с ОВЗ, из семей с трудной жизненной ситуацией, малоимущих, многодетных и из числа КМНС. Единые нормы затронут большее количество детей, которые имеют право на бесплатное двухразовое питание. Так с 1 сентября у нас произойдет количественное увеличение льготников почти на семь тысяч», — сообщил Сергей Бойченко. Планируется, что в сентябре количество льготников с 23 085 увеличится до 29 766. Бойченко добавил, что до введения регионального стандарта, в муниципалитетах были разные подходы. «Некоторые из льготников, проживая в том или ином муниципалитете, не относились к льготной категории. Допустим, дети из числа КМНС, проживающие в селах, получали льготное питание, но те же дети из числа КМНС, проживающие в городах, не имели такого статуса», — ответил чиновник. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО увеличили расходы на социальную сферу. Бюджет направили на здравоохранение, образование и социальную поддержку населения.