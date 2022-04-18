18 апреля 2022
17 апреля 2022
16 апреля 2022

Вице-губернатор ХМАО уходит в отставку после критики губернатора. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, пустое кресло, увольнение, триколор, флаг россии
Евгений Адамов не проработал в правительстве ХМАО и года Фото:

Вице-губернатор ХМАО Евгений Адамов уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном правительстве.

«Он написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Это связывают с тем, что в последнее время губернатор ХМАО была недовольна его работой и критиковала как самого Адамова, так и его подчиненных, с чем Адамов был не согласен», — уточнил источник.

Дозвониться до Адамова не удалось, он не ответил на звонки URA.RU. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры лишь сообщили, что обо всех кадровых решениях сообщают лишь по факту их принятия.

Евгений Адамов занимает пост вице-губернатора с сентября прошлого года. Он курирует строительство и ЖКХ. До назначения в Югре более 8 лет работал на государственной службе в правительстве Москвы в должности заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Ранее занимал должность первого заместителя руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, продолжительное время Евгений Адамов руководил рядом предприятий.

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Вице-губернатор ХМАО Евгений Адамов уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном правительстве. «Он написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Это связывают с тем, что в последнее время губернатор ХМАО была недовольна его работой и критиковала как самого Адамова, так и его подчиненных, с чем Адамов был не согласен», — уточнил источник. Дозвониться до Адамова не удалось, он не ответил на звонки URA.RU. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры лишь сообщили, что обо всех кадровых решениях сообщают лишь по факту их принятия. Евгений Адамов занимает пост вице-губернатора с сентября прошлого года. Он курирует строительство и ЖКХ. До назначения в Югре более 8 лет работал на государственной службе в правительстве Москвы в должности заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Ранее занимал должность первого заместителя руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, продолжительное время Евгений Адамов руководил рядом предприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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