Вице-губернатор ХМАО уходит в отставку после критики губернатора. Инсайд

19 апреля 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Евгений Адамов не проработал в правительстве ХМАО и года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вице-губернатор ХМАО Евгений Адамов уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном правительстве. «Он написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Это связывают с тем, что в последнее время губернатор ХМАО была недовольна его работой и критиковала как самого Адамова, так и его подчиненных, с чем Адамов был не согласен», — уточнил источник. Дозвониться до Адамова не удалось, он не ответил на звонки URA.RU. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры лишь сообщили, что обо всех кадровых решениях сообщают лишь по факту их принятия. Евгений Адамов занимает пост вице-губернатора с сентября прошлого года. Он курирует строительство и ЖКХ. До назначения в Югре более 8 лет работал на государственной службе в правительстве Москвы в должности заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Ранее занимал должность первого заместителя руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, продолжительное время Евгений Адамов руководил рядом предприятий. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Вице-губернатор ХМАО Евгений Адамов уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном правительстве. «Он написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Это связывают с тем, что в последнее время губернатор ХМАО была недовольна его работой и критиковала как самого Адамова, так и его подчиненных, с чем Адамов был не согласен», — уточнил источник. Дозвониться до Адамова не удалось, он не ответил на звонки URA.RU. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры лишь сообщили, что обо всех кадровых решениях сообщают лишь по факту их принятия. Евгений Адамов занимает пост вице-губернатора с сентября прошлого года. Он курирует строительство и ЖКХ. До назначения в Югре более 8 лет работал на государственной службе в правительстве Москвы в должности заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Ранее занимал должность первого заместителя руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, продолжительное время Евгений Адамов руководил рядом предприятий.