Курганские застройщики устроили жесткие торги за участок земли

Стоимость земельного участка в процессе торгов выросла в 4,5 раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Земельный участок на бульваре Солнечном в Кургане, предназначенный для высотной застройки, будет сдан застройщику в аренду почти за 15 млн рублей в год. Стоимость арендной платы выросла в процессе торгов более чем в 4,5 раза. Протокол подведения итогов аукциона опубликован на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

«Начальная цена предмета аукциона составляет 3 300 000 рублей. По результатам аукциона участник №4, ООО «СЗ «Домостроительная компания 1», приобрел право на заключение договора аренды земельного участка за 14 982 000 рублей», — говорится в протоколе.

Всего в аукционе приняли участие шесть строительных компаний, которые в процессе торгов подняли стоимость аренды в несколько раз. Договор аренды заключается на 30 месяцев. Если победитель в течение месяца не подпишет его, департамент имущественных и земельных отношений вправе подписать договор с участником, который сделал предпоследнее предложение. Это ООО «СЗ «БИК-Сервис», которое было готово взять участок в аренду за 14 883 000 рублей.

Речь идет о земельном участке №19 на бульваре Солнечном площадью 3976 кв. м. Вид разрешенного использования — многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Согласно данным СБИС, компания-застройщик «Домостроительная компания 1» зарегистрирована в Кургане в 2017 году и связана с компанией «Кургансельстрой». Контактов руководства «Домостроительной компании 1» в распоряжении URA.RU нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области местные застройщики не хотят заниматься малоэтажным строительством, из-за чего жители региона не могут воспользоваться льготой на ипотеку. Пока такие дома строят только в Левашово и на озере Черное в Кургане, но квартиры в них должны начать продавать только в следующем году.

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