Курганские застройщики не хотят продавать жилье по льготе

В регионе почти никто не хочет строить малоэтажные дома, на которые распространяется льготная ипотека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области местные застройщики не хотят заниматься малоэтажным строительством, из-за чего жители региона не могут воспользоваться льготой на ипотеку. Об этом 18 апреля сообщил гендиректор Курганской ипотечно-жилищной корпорации Илья Васильев на открытом Совете по развитию предпринимательства, передает корреспондент URA.RU.

«Несмотря на большой спрос со стороны граждан на поддержку возмещения затрат первого взноса по ипотеке мы не в состоянии пока предоставлять эти субсидии в связи с тем, что эти субсидии предоставляются при приобретении квартир только у аккредитованного застройщика. <…> На сегодняшний день у нас аккредитованных застройщиков нет», — рассказал Васильев.

Он рассказал, что аккредитацию могут пройти только застройщики малоэтажных многоквартирных домов (до четырех этажей), но строительство таких домов почти не ведется в регионе. Пока такие дома строят только в Левашово и на озере Черное в Кургане, но квартиры в них должны начать продавать только в следующем году.

«Плотность застройки для получения субсидии с этих площадок [где предлагают строить] — в среднем 10 000 кв. м на гектар. С плотностью 10 000 четырехэтажки не построить. Этажность должна быть выше. Эти [площадки], которые вводятся, они по вашим же условиям не попадут под субсидии», — заявил на совещании представитель застройщика «БИК-Сервис» Артем Бер.

Васильев также предложил компаниям строить типовые индивидуальные дома. По его словам, льготу на такие на дома в КИЖК хотят получить больше людей, чем на ипотеку, но пока в регионе их нет.

Ранее в регионе повысили льготы на покупку и строительство жилья. Васильев отметил, что повышенные льготы можно будет получить до декабря, а дальше власти будут исходить от возможностей бюджета.

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