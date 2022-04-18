18 апреля 2022

Челябинский губернатор наладил обратную связь в своем Telegram

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Поездка полпреда Владимира Якушева и Алексея Текслера в районы пострадавшие от пожаров. Челябинск, портрет, текслер алексей
У Алексея Текслера более 20 тыс. подписчиков Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наладил обратную связь с подписчиками в своем telegram-канале. Об этом глава региона написал 19 апреля.

«Каждый день я читаю десятки, а порой и больше ваших обращений в социальных сетях. Нет более ценного источника информации: узнаю о происшествиях, сложных ситуациях, реальном положении вещей в территориях», — написал Текслер.

Губернатор отметил, что иногда жителям требуется адресная помощь. Теперь возможность обратной связи есть и в Telegram. Текслер заявил, что он будет рад получать обратную связь, и ему можно писать по адресу @alexeytexler_chat.

Текслер завел telegram-канал 11 марта. Сейчас у главы региона более 20 тыс. подписчиков.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наладил обратную связь с подписчиками в своем telegram-канале. Об этом глава региона написал 19 апреля. «Каждый день я читаю десятки, а порой и больше ваших обращений в социальных сетях. Нет более ценного источника информации: узнаю о происшествиях, сложных ситуациях, реальном положении вещей в территориях», — написал Текслер. Губернатор отметил, что иногда жителям требуется адресная помощь. Теперь возможность обратной связи есть и в Telegram. Текслер заявил, что он будет рад получать обратную связь, и ему можно писать по адресу @alexeytexler_chat. Текслер завел telegram-канал 11 марта. Сейчас у главы региона более 20 тыс. подписчиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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