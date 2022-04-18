Челябинский губернатор наладил обратную связь в своем Telegram

19 апреля 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

У Алексея Текслера более 20 тыс. подписчиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наладил обратную связь с подписчиками в своем telegram-канале. Об этом глава региона написал 19 апреля. «Каждый день я читаю десятки, а порой и больше ваших обращений в социальных сетях. Нет более ценного источника информации: узнаю о происшествиях, сложных ситуациях, реальном положении вещей в территориях», — написал Текслер. Губернатор отметил, что иногда жителям требуется адресная помощь. Теперь возможность обратной связи есть и в Telegram. Текслер заявил, что он будет рад получать обратную связь, и ему можно писать по адресу @alexeytexler_chat. Текслер завел telegram-канал 11 марта. Сейчас у главы региона более 20 тыс. подписчиков. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наладил обратную связь с подписчиками в своем telegram-канале. Об этом глава региона написал 19 апреля. «Каждый день я читаю десятки, а порой и больше ваших обращений в социальных сетях. Нет более ценного источника информации: узнаю о происшествиях, сложных ситуациях, реальном положении вещей в территориях», — написал Текслер. Губернатор отметил, что иногда жителям требуется адресная помощь. Теперь возможность обратной связи есть и в Telegram. Текслер заявил, что он будет рад получать обратную связь, и ему можно писать по адресу @alexeytexler_chat. Текслер завел telegram-канал 11 марта. Сейчас у главы региона более 20 тыс. подписчиков.