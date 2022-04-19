Два зама свердловского губернатора заработали больше шефа

Команда Евгения Куйвашева отчиталась о доходах за 2021-й Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым богатым заместителем свердловского губернатора Евгения Куйвашева оказался первый зам Алексей Шмыков, который за 2021 год заработал почти 6,4 млн рублей. Это следует из декларации, опубликованной на сайте областного правительства. Годовой доход Шмыкова оказался на 260 тысяч рублей больше, чем у самого главы региона.

Первый замгубернатора указал в декларации, что в 2021-м заработал 6,39 млн рублей. За год до этого доход Шмыкова составлял 2,5 млн рублей. Также, согласно новому отчету, чиновник приобрел квартиру площадью 78,5 квадратных метров — деньги на нее были взяты из накоплений и за счет кредита. Также Шмыкову принадлежат земельный участок на 560 квадратов, дом, квартира площадью 50 квадратных метров и два нежилых помещения. Своего автомобиля у Шмыкова нет.

Замгубернатора Сергей Зырянов, отвечающий за инфраструктуру, задекларировал 6,16 млн рублей против 5,3 млн годом ранее: в этот раз его доход, как и у Шмыкова, оказался выше, чем у начальника — на несколько тысяч рублей. Зато супруга чиновника указала впечатляющую сумму в 35 млн рублей и 15 объектов недвижимости. Сам Зырянов ездит на Mercedes S-350, а его жена — на Porsche Cayenne.

Чуть меньше коллеги заработал глава аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников — 6 млн рублей (год назад — 5,3 млн). Ему принадлежит разнообразный парк транспорта: «Нива» 4×4, Lexus LX 570, снегоход Yamaha и квадроцикл Stels ATV 800G. Замгубернатора Азат Салихов, курирующий отношения с силовиками, указал в отчете 5,3 млн рублей — почти на 1 млн больше, чем годом ранее. Никакого имущества во владении Салихова в декларации нет.

Куратор соцполитики, замгубернатора Павел Креков за год увеличил свой доход на полмиллиона — до 5 млн рублей. Ему принадлежит квартира на 85 квадратных метров, а еще одна, на 55 «квадратов», находится в пользовании. А Сергею Швиндту, отвечающему за сферу строительства, из недвижимости принадлежит только гараж площадью 18 квадратных метров. Доход чиновника за прошедший год — 5 млн рублей, на 400 тысяч больше, чем год назад.

Единственный зам Куйвашева, который за 2021-й потерял в доходах, — вице-губернатор Олег Чемезов. В этот раз он задекларировал 5,6 млн рублей, а годом ранее — 5,8 млн. Согласно отчету, на него не записаны ни недвижимость, ни транспорт. Впервые в новом статусе о доходах отчитались и заместители-новички: бывший министр внешних связей Василий Козлов (3,4 млн) и экс-депутат Госдумы Дмитрий Ионин (5,5 млн рублей). Первый ездит на BMW X5, а второй — на Infiniti QX80.

Ранее о доходах за минувший год отчитался губернатор Евгений Куйвашев. Он заработал 6,13 млн рублей, что на 200 тысяч меньше, чем годом ранее. Зато супруга главы региона за год значительно увеличила свой доход, заработав 11,2 млн рублей. А самым богатым членом свердловского правительства оказался министр спорта Леонид Рапопорт, получивший 15,9 млн рублей. В предыдущей декларации он указывал более скромные 4 млн рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам